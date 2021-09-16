https://ria.ru/20210916/doklad-1750380488.html

В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией

В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией - РИА Новости, 16.09.2021

В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией

Доклад Европарламента о стратегии отношений с Россией призывает к установлению внешнего управления над РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:31

2021-09-16T17:31

2021-09-16T17:31

в мире

андрей климов

госдума рф

совет федерации рф

европарламент

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доклад Европарламента о стратегии отношений с Россией призывает к установлению внешнего управления над РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.ЕП большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму."Порядка 70% евродепутатов высказались официально за утверждение доклада, который был посвящен отношениям России и Евросоюза. Сам доклад был подготовлен еще в начале лета, в документ введены поправки, усугубляющие антироссийскую направленность текста", - сказал законодатель.По его словам, по существу "Европарламент утвердил документ, который призывает к внешнему управлению Россией". В частности, отметил сенатор, России предлагают отказаться от законодательства, которое обеспечивает суверенитет страны, предлагают ввести в органы власти лиц, которые в своем досье имеют установленные судом случаи экстремистской деятельности.Одновременно в этом же тексте говорится о борьбе с любыми попытками вмешательства России в дела ЕС, что является "верхом лицемерия", подчеркнул Климов."В качестве образцов, к которым следует стремиться, евродепутаты предлагают нам ориентироваться на современную Украину", - напомнил он.Климов также подчеркнул, что призыв к непризнанию российских парламентских выборов является "элементом влияния на российского избирателя, вмешательством в дела РФ".Парламентарий напомнил, что этот документ Европарламент намерен официально направить в Госдуму и Совет Федерации."Наша комиссия на заседании 21 сентября даст политическую оценку этому документу", - заключил он.

https://ria.ru/20210916/otnosheniya-1750371779.html

https://ria.ru/20210916/doklad-1750363029.html

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в мире, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, европарламент, россия