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В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией
В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией - РИА Новости, 16.09.2021
В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией
Доклад Европарламента о стратегии отношений с Россией призывает к установлению внешнего управления над РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:31
2021-09-16T17:31
в мире
андрей климов
госдума рф
совет федерации рф
европарламент
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доклад Европарламента о стратегии отношений с Россией призывает к установлению внешнего управления над РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.ЕП большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму."Порядка 70% евродепутатов высказались официально за утверждение доклада, который был посвящен отношениям России и Евросоюза. Сам доклад был подготовлен еще в начале лета, в документ введены поправки, усугубляющие антироссийскую направленность текста", - сказал законодатель.По его словам, по существу "Европарламент утвердил документ, который призывает к внешнему управлению Россией". В частности, отметил сенатор, России предлагают отказаться от законодательства, которое обеспечивает суверенитет страны, предлагают ввести в органы власти лиц, которые в своем досье имеют установленные судом случаи экстремистской деятельности.Одновременно в этом же тексте говорится о борьбе с любыми попытками вмешательства России в дела ЕС, что является "верхом лицемерия", подчеркнул Климов."В качестве образцов, к которым следует стремиться, евродепутаты предлагают нам ориентироваться на современную Украину", - напомнил он.Климов также подчеркнул, что призыв к непризнанию российских парламентских выборов является "элементом влияния на российского избирателя, вмешательством в дела РФ".Парламентарий напомнил, что этот документ Европарламент намерен официально направить в Госдуму и Совет Федерации."Наша комиссия на заседании 21 сентября даст политическую оценку этому документу", - заключил он.
https://ria.ru/20210916/otnosheniya-1750371779.html
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в мире, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, европарламент, россия
17:31 16.09.2021
 
В Совфеде оценили доклад Европарламента об отношениях с Россией

Сенатор Климов: Европарламент призывает к внешнему управлению Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Доклад Европарламента о стратегии отношений с Россией призывает к установлению внешнего управления над РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
ЕП большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
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"Порядка 70% евродепутатов высказались официально за утверждение доклада, который был посвящен отношениям России и Евросоюза. Сам доклад был подготовлен еще в начале лета, в документ введены поправки, усугубляющие антироссийскую направленность текста", - сказал законодатель.
По его словам, по существу "Европарламент утвердил документ, который призывает к внешнему управлению Россией". В частности, отметил сенатор, России предлагают отказаться от законодательства, которое обеспечивает суверенитет страны, предлагают ввести в органы власти лиц, которые в своем досье имеют установленные судом случаи экстремистской деятельности.
Одновременно в этом же тексте говорится о борьбе с любыми попытками вмешательства России в дела ЕС, что является "верхом лицемерия", подчеркнул Климов.
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"В качестве образцов, к которым следует стремиться, евродепутаты предлагают нам ориентироваться на современную Украину", - напомнил он.
Климов также подчеркнул, что призыв к непризнанию российских парламентских выборов является "элементом влияния на российского избирателя, вмешательством в дела РФ".
Парламентарий напомнил, что этот документ Европарламент намерен официально направить в Госдуму и Совет Федерации.
"Наша комиссия на заседании 21 сентября даст политическую оценку этому документу", - заключил он.
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В миреАндрей КлимовГосдума РФСовет Федерации РФЕвропарламентРоссия
 
 
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