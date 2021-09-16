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Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала
Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала - РИА Новости, 16.09.2021
Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала
Текущий год и не думает снижать обороты, уверенно поддерживая свое реноме сокрушителя всех, как казалось еще совсем недавно, незыблемых правил и трендов. Цена... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:00
2021-09-16T08:02
в мире
авторы
сша
великобритания
ноттингемшир
россия
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Текущий год и не думает снижать обороты, уверенно поддерживая свое реноме сокрушителя всех, как казалось еще совсем недавно, незыблемых правил и трендов. Цена природного газа в Европе продолжает кратно бить все ранее установленные рекорды, а стоимость углей жирных марок на фоне закрытия всего двух профильных шахт в Азиатско-Тихоокеанском регионе вплотную подобралась к шести сотням долларов, что втрое выше средневзвешенных годовых значений.За океаном губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом требует от Вашингтона снять все ограничения на сжигание ископаемого топлива, в первую очередь природного газа, и объявить в штате чрезвычайное положение в электросетях по причине острой нехватки электроэнергии.Не все гладко и в Старом Свете. По сообщениям СМИ, правительство Великобритании только за прошлую неделю провело внеплановые финансовые интервенции в размере 86 миллионов фунтов, которые до последнего пенни пошли на обеспечение работы оставшихся в стране угольных электростанций. Британский национальный оператор электросетей (ESO) еще несколько месяцев назад обратился к владельцам трех угольных ТЭС — West Burton в Ноттингемшире, Drax в Северном Йоркшире и Ratcliffe-on-Soar неподалеку от Ноттингема — с просьбой обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии бытовым потребителям. Взамен государство готово в неограниченном объеме компенсировать компаниям растущие расходы на производство — и обещание это более чем актуально.Те же источники сообщают, что в данный момент стоимость производства одного мегаватт-часа в Великобритании из-за установившейся безветренной погоды и полной бесполезности ветровых станций замерла на отметке в четыреста фунтов, а на коротком отрезке биржевых торгов во вторник этот показатель достигал 1 750 фунтов, что почти на три тысячи процентов выше средней цены за последнее десятилетие. Прогнозы местных аналитиков не отличаются оптимизмом: стоимость электроэнергии для домохозяйств к началу следующего года достигнет рекордных значений, что приведет к "энергетической нищете" полумиллиона британцев, а мелкие компании будут вынуждены начать процедуру банкротства.Мрачный комизм ситуации заключается в том, что Лондон умоляет о помощи тех, кого на протяжении десятилетий планомерно уничтожал. Великобритания в Европе считается одной из наиболее "зеленых" стран именно из-за массового отказа от добычи и сжигания угля. В 1990 году королевство на покрытие своих нужд расходовало 105 миллионов тонн черного золота, а спустя три десятилетия потребление сократилось до мизерных восьми миллионов. Британцы чрезвычайно гордятся и при малейшей возможности напоминают всем окружающим, что они смогли отказаться от сжигания грязного топлива и твердо встать на путь декарбонизации.Миф этот рассчитан на внешних зрителей и в рамках новомодных мировых трендов поддерживается изо всех возможных сил. Любой открытый источник подскажет, что доля угольной генерации в Британии с 2012 года упала с сорока до трех процентов в общем энергобалансе. При этом особо не афишируется тот факт, что в прошлом году британцы построили и запустили в работу первую за тридцать лет угольную шахту West Cumbria Mining. Сделано это было при полнейшем игнорировании мнения экологов по той простой причине, что британскому правительству надоело тратить бюджетные средства на закупки металлургического кокса в Соединенных Штатах. Заявляется, что переход на собственный уголь поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на двадцать тысяч тонн двуокиси углерода в год. Каким образом смена топлива в топках английских сталеплавильных печей снизит выбросы, впрочем, так и осталось загадкой.Но вернемся к насущному.Электроэнергия является кровью и воздухом современного мира. От выработки мегаватт-часов зависит свет в домах и работа промышленных предприятий — от оптовых складов до цехов холодного проката. Новости с туманного Альбиона, якобы совершившего успешный зеленый переход, максимально наглядно показывают, что популярные ныне возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — не более, чем модная игрушка, которая не способна ни гарантировать надежные поставки электричества, ни снижать затраты на его производство.Согласно официальной статистике Национальной службы электросетей Британии, страна в текущем году самостоятельно производит 30,7 гигаватта энергии, то есть королевство в состоянии обеспечить собственные нужды на 90 процентов. Все остальное закупается через интерконнекторы с материка. В структуре энергобаланса уголь занимает скромные три процента, в то время как возобновляемые источники, к которым относят солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, а также сжигаемую биомассу, суммарно охватывают более десяти процентов рынка. При этом, как только стоимость природного газа пошла вверх, а на местности буквально на пару дней установился штиль, выяснилось, что старый добрый и грязный уголь с его мизерной рыночной долей является той самой спасительной соломинкой, за которую отчаянно цепляется современная энергетика Британии — и не только ее.Мы живем в поистине поразительное время, когда действительность вокруг формируют не законы физики, а популярные болтуны, маскирующие реальное положение вещей под толстым слоем модной шелухи. Их влияние настолько велико, что с оглядкой на эти изначально неверные предпосылки выстраивается политика и энергетика целых стран, включая такие прохладные, как Великобритания.Радует, что в России к подобным прожектам относятся с большой опаской и развивают традиционную энергетику, что более чем оправданно, учитывая климатические пояса, по которым раскинулись российские просторы. Еще год назад правительство утвердило программу развития угольной отрасли, которая предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию производства, увеличение объемов обогащения угля, формирование новых центров добычи и даже выплату пособий бывшим работникам отрасли и дополнительное пенсионное обеспечение горняков. Москва рассматривает два варианта реализации программы, в рамках которых российская угледобыча должна к 2035 году подрасти до 485 миллионов (консервативный сценарий ) или до 668 миллионов тонн (оптимистичный сценарий) в год. За нашим черным золотом в очереди уже стоят Китай и Индия. Первому нужен уголь энергетический, вторая готова купить любое количество металлургического кокса.Однако в том случае, если британцы окончательно замерзнут, пару десятков миллионов тонн можно перенаправить и на запад. В Усть-Луге совсем скоро достроят угольный терминал, а морской балкер доходит до Кардиффа, где находится одна из крупнейших угольных электростанций Aberthaw, в считанные дни.Лондону осталось только принять существующую реальность, найти в бюджете деньги и очень вежливо попросить шахтеров Кузбасса о помощи.
https://ria.ru/20210915/smi-1750156449.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, авторы, сша, великобритания, ноттингемшир, россия
08:00 16.09.2021 (обновлено: 08:02 16.09.2021)
 

Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала

© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Текущий год и не думает снижать обороты, уверенно поддерживая свое реноме сокрушителя всех, как казалось еще совсем недавно, незыблемых правил и трендов. Цена природного газа в Европе продолжает кратно бить все ранее установленные рекорды, а стоимость углей жирных марок на фоне закрытия всего двух профильных шахт в Азиатско-Тихоокеанском регионе вплотную подобралась к шести сотням долларов, что втрое выше средневзвешенных годовых значений.
За океаном губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом требует от Вашингтона снять все ограничения на сжигание ископаемого топлива, в первую очередь природного газа, и объявить в штате чрезвычайное положение в электросетях по причине острой нехватки электроэнергии.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 13:54
"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
Не все гладко и в Старом Свете. По сообщениям СМИ, правительство Великобритании только за прошлую неделю провело внеплановые финансовые интервенции в размере 86 миллионов фунтов, которые до последнего пенни пошли на обеспечение работы оставшихся в стране угольных электростанций. Британский национальный оператор электросетей (ESO) еще несколько месяцев назад обратился к владельцам трех угольных ТЭС — West Burton в Ноттингемшире, Drax в Северном Йоркшире и Ratcliffe-on-Soar неподалеку от Ноттингема — с просьбой обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии бытовым потребителям. Взамен государство готово в неограниченном объеме компенсировать компаниям растущие расходы на производство — и обещание это более чем актуально.
Те же источники сообщают, что в данный момент стоимость производства одного мегаватт-часа в Великобритании из-за установившейся безветренной погоды и полной бесполезности ветровых станций замерла на отметке в четыреста фунтов, а на коротком отрезке биржевых торгов во вторник этот показатель достигал 1 750 фунтов, что почти на три тысячи процентов выше средней цены за последнее десятилетие. Прогнозы местных аналитиков не отличаются оптимизмом: стоимость электроэнергии для домохозяйств к началу следующего года достигнет рекордных значений, что приведет к "энергетической нищете" полумиллиона британцев, а мелкие компании будут вынуждены начать процедуру банкротства.
Мрачный комизм ситуации заключается в том, что Лондон умоляет о помощи тех, кого на протяжении десятилетий планомерно уничтожал. Великобритания в Европе считается одной из наиболее "зеленых" стран именно из-за массового отказа от добычи и сжигания угля. В 1990 году королевство на покрытие своих нужд расходовало 105 миллионов тонн черного золота, а спустя три десятилетия потребление сократилось до мизерных восьми миллионов. Британцы чрезвычайно гордятся и при малейшей возможности напоминают всем окружающим, что они смогли отказаться от сжигания грязного топлива и твердо встать на путь декарбонизации.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 13:37
Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
Миф этот рассчитан на внешних зрителей и в рамках новомодных мировых трендов поддерживается изо всех возможных сил. Любой открытый источник подскажет, что доля угольной генерации в Британии с 2012 года упала с сорока до трех процентов в общем энергобалансе. При этом особо не афишируется тот факт, что в прошлом году британцы построили и запустили в работу первую за тридцать лет угольную шахту West Cumbria Mining. Сделано это было при полнейшем игнорировании мнения экологов по той простой причине, что британскому правительству надоело тратить бюджетные средства на закупки металлургического кокса в Соединенных Штатах. Заявляется, что переход на собственный уголь поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на двадцать тысяч тонн двуокиси углерода в год. Каким образом смена топлива в топках английских сталеплавильных печей снизит выбросы, впрочем, так и осталось загадкой.
Но вернемся к насущному.
Электроэнергия является кровью и воздухом современного мира. От выработки мегаватт-часов зависит свет в домах и работа промышленных предприятий — от оптовых складов до цехов холодного проката. Новости с туманного Альбиона, якобы совершившего успешный зеленый переход, максимально наглядно показывают, что популярные ныне возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — не более, чем модная игрушка, которая не способна ни гарантировать надежные поставки электричества, ни снижать затраты на его производство.
Согласно официальной статистике Национальной службы электросетей Британии, страна в текущем году самостоятельно производит 30,7 гигаватта энергии, то есть королевство в состоянии обеспечить собственные нужды на 90 процентов. Все остальное закупается через интерконнекторы с материка. В структуре энергобаланса уголь занимает скромные три процента, в то время как возобновляемые источники, к которым относят солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, а также сжигаемую биомассу, суммарно охватывают более десяти процентов рынка. При этом, как только стоимость природного газа пошла вверх, а на местности буквально на пару дней установился штиль, выяснилось, что старый добрый и грязный уголь с его мизерной рыночной долей является той самой спасительной соломинкой, за которую отчаянно цепляется современная энергетика Британии — и не только ее.
Мы живем в поистине поразительное время, когда действительность вокруг формируют не законы физики, а популярные болтуны, маскирующие реальное положение вещей под толстым слоем модной шелухи. Их влияние настолько велико, что с оглядкой на эти изначально неверные предпосылки выстраивается политика и энергетика целых стран, включая такие прохладные, как Великобритания.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:51
В Кремле прокомментировали рост цен на газ в Европе
Радует, что в России к подобным прожектам относятся с большой опаской и развивают традиционную энергетику, что более чем оправданно, учитывая климатические пояса, по которым раскинулись российские просторы. Еще год назад правительство утвердило программу развития угольной отрасли, которая предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию производства, увеличение объемов обогащения угля, формирование новых центров добычи и даже выплату пособий бывшим работникам отрасли и дополнительное пенсионное обеспечение горняков. Москва рассматривает два варианта реализации программы, в рамках которых российская угледобыча должна к 2035 году подрасти до 485 миллионов (консервативный сценарий ) или до 668 миллионов тонн (оптимистичный сценарий) в год. За нашим черным золотом в очереди уже стоят Китай и Индия. Первому нужен уголь энергетический, вторая готова купить любое количество металлургического кокса.
Однако в том случае, если британцы окончательно замерзнут, пару десятков миллионов тонн можно перенаправить и на запад. В Усть-Луге совсем скоро достроят угольный терминал, а морской балкер доходит до Кардиффа, где находится одна из крупнейших угольных электростанций Aberthaw, в считанные дни.
Лондону осталось только принять существующую реальность, найти в бюджете деньги и очень вежливо попросить шахтеров Кузбасса о помощи.
 
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