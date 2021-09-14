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России не снилось: гении придумали, как заработать триллионы на мечте
России не снилось: гении придумали, как заработать триллионы на мечте - РИА Новости, 14.09.2021
России не снилось: гении придумали, как заработать триллионы на мечте
В палату представителей конгресса США внесен законопроект, призванный, как пишут его авторы, критически снизить выбросы парниковых газов операторами... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:00
2021-09-14T09:24
авторы
экология
энергетика
сша
greenpeace
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В палату представителей конгресса США внесен законопроект, призванный, как пишут его авторы, критически снизить выбросы парниковых газов операторами национальных электросетей. На реализацию этой благой идеи демократы просят у Министерства финансов всего-навсего три с половиной триллиона долларов. Мы не ошиблись в порядках — речь действительно идет о цифре с двенадцатью нулями.Голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе в рамках работы комитета конгресса по вопросам энергетики. По задумке экологически озабоченных политиков Соединенные Штаты должны подойти к рубежу 2035 года с нулевым показателем выбросов двуокиси углерода, получаемой при производстве и транспортировке энергии.Для этого из невообразимой суммы, составляющей одну девятую внешнего долга Америки, планируется:План комплексный и не ограничивается одной лишь щедрой раздачей еще не напечатанных банкнот.Главное и ключевое изменение внутренней энергетической политики состоит в том, что демократы требуют исключить природный газ из списка безопасных источников энергии. Добровольно принятые США обязательства подразумевают, что экологическим может считаться только тот способ выработки электроэнергии, когда при производстве каждого мегаватт-часа в атмосферу попадает не более ста килограмм парниковых газов.Генерирующие компании планируют приводить к новым стандартам при помощи кнута и пряника.Каждый производитель, увеличивший за год долю ВИЭ в собственной структуре на четыре процента, будет получать государственную субсидию в размере 150 долларов на каждый мегаватт-час. Всех саботажников данного перехода, не выполнивших план, Министерство энергетики будет обкладывать дополнительными штрафами. Их размер не уточняется, но, исходя из последних тенденций роста углеродных налогов, можно не сомневаться, что взыскания будут крайне болезненно бить по бюджету компаний-производителей.Отдельно отметим законодательную формулировку: конгрессмены хотят "дать шпоры" (to spur) собственным энергетикам. На это последние вполне могли бы обидеться, ибо колоть острым в бока принято ездовых животных — но им вряд ли дадут слово в прайм-тайм на телевидении.Ничуть не удивительно, что инициативу конгресса самым горячим образом поддержали всевозможные зеленые и эко-активисты. Ведь предлагаемая программа не про экологию, а про коррупцию фантастического размера, и от столь жирного пирога каждому вовлеченному перепадет вкусный кусочек.Чтобы доказать это, достаточно перелистать пару виртуальных страниц все того же издания. Пока в конгрессе с самым серьезным видом обсуждают невероятное экологическое будущее, власти штата Калифорния требуют у федерального центра объявить чрезвычайное положение, так как солнечный штат находится в одном шаге от массовых веерных отключений.Калифорнийские энергетики требуют отменить ограничительные меры по выбросам вредных веществ для местных электростанций, работающих на газе, — чтобы быть в состоянии удовлетворять критически возросшие потребности в электроэнергии на фоне аномальной жары, лесных пожаров, сильного ветра и сложного положения в электросетях. Ситуация настолько тяжелая, что местная администрация призывает население ограничить потребление электричества и обращает внимание профильного министерства в Вашингтоне, что "зеленые ожидания никоим образом не соответствуют физической реальности", поскольку солнечные и ветровые источники даже приблизительно не способны компенсировать выпавшие генерирующие мощности на базе природного газа.Американские политики не могут не знать, что страна, которой они управляют, является крупнейшим в мире потребителем природного газа. За 2020 год Штаты израсходовали 871 миллиард кубометров голубого топлива, 38 процентов из которых, то есть 330 миллиардов, пошло именно на производство электроэнергии. Немногим меньше съела американская промышленность: на нужды последней израсходовано 287 миллиардов кубометров топлива, которое по велению модной экологической повестки внезапно стало нерукопожатным в высокой американской политике.Было бы большой ошибкой считать, что судьбу главной мировой державы определяют люди ограниченные и несведущие. Совсем наоборот, сенаторы и конгрессмены прекрасно осведомлены об этих и других — гораздо более точных — профильных цифрах и тенденциях. И о невозможности сворачивания угольной энергетики в северных штатах вроде Монтаны и Вайоминга, и о том, что отказ от природного газа невозможен в принципе — и даже попытка урезать его долю в энергобалансе страны мгновенно приведет к веерным отключениям и пиковому росту импорта, от которого штаты отвыкли совсем недавно.Поэтому все происходящее — не более чем грандиозная афера правящих демократов, маскирующих под полотном красивых слов и выполнения предвыборной программы грандиозный распил бюджетных средств. И познавшим все прелести ледяной зимы техасцам, и изнывающим в жаркой полутьме калифорнийцам не стоит уповать на резкие изменения в будущем.Впрочем, если где-то выделяются триллионы долларов, значит, это кому-нибудь нужно. А на всех умных и задающих неудобные вопросы можно наложить санкции или натравить Greenpeace.
https://ria.ru/20210810/klimat-1745128248.html
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Сергей Савчук
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60
авторы, экология, энергетика, сша, greenpeace
08:00 14.09.2021 (обновлено: 09:24 14.09.2021)
 

России не снилось: гении придумали, как заработать триллионы на мечте

© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan MillerСолнечная электростанция Ivanpah в Калифорнии
Солнечная электростанция Ivanpah в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America / Ethan Miller
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В палату представителей конгресса США внесен законопроект, призванный, как пишут его авторы, критически снизить выбросы парниковых газов операторами национальных электросетей. На реализацию этой благой идеи демократы просят у Министерства финансов всего-навсего три с половиной триллиона долларов. Мы не ошиблись в порядках — речь действительно идет о цифре с двенадцатью нулями.
Голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе в рамках работы комитета конгресса по вопросам энергетики. По задумке экологически озабоченных политиков Соединенные Штаты должны подойти к рубежу 2035 года с нулевым показателем выбросов двуокиси углерода, получаемой при производстве и транспортировке энергии.
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Для этого из невообразимой суммы, составляющей одну девятую внешнего долга Америки, планируется:
  • 18 миллиардов потратить на компенсации домохозяйствам, которые откажутся от традиционных источников энергии и перейдут на альтернативные;
  • 17,5 миллиарда зарезервировать для "декарбонизации зданий федерального значения и автопарка";
  • 13,5 миллиарда направить на выпуск электромобилей и развитие сети зарядных станций к ним;
  • девять миллиардов пустить на улучшение и модернизацию имеющихся электросетей;
  • семь миллиардов предоставить в распоряжение Министерства энергетики, которое будет выделять займы и гранты на разработку технологий бескарбоновой передачи электроэнергии;
  • еще пять миллиардов использовать на полную замену школьных автобусов, мусороуборочных машин и прочего тяжелого грузового транспорта с двигателями внутреннего сгорания на электрический;
  • два с половиной миллиарда предназначить для технического перевооружения малообеспеченных районов и установку солнечных панелей.
План комплексный и не ограничивается одной лишь щедрой раздачей еще не напечатанных банкнот.
Главное и ключевое изменение внутренней энергетической политики состоит в том, что демократы требуют исключить природный газ из списка безопасных источников энергии. Добровольно принятые США обязательства подразумевают, что экологическим может считаться только тот способ выработки электроэнергии, когда при производстве каждого мегаватт-часа в атмосферу попадает не более ста килограмм парниковых газов.
Грета Тунберг в Брюсселе. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
Генерирующие компании планируют приводить к новым стандартам при помощи кнута и пряника.
Каждый производитель, увеличивший за год долю ВИЭ в собственной структуре на четыре процента, будет получать государственную субсидию в размере 150 долларов на каждый мегаватт-час. Всех саботажников данного перехода, не выполнивших план, Министерство энергетики будет обкладывать дополнительными штрафами. Их размер не уточняется, но, исходя из последних тенденций роста углеродных налогов, можно не сомневаться, что взыскания будут крайне болезненно бить по бюджету компаний-производителей.
Отдельно отметим законодательную формулировку: конгрессмены хотят "дать шпоры" (to spur) собственным энергетикам. На это последние вполне могли бы обидеться, ибо колоть острым в бока принято ездовых животных — но им вряд ли дадут слово в прайм-тайм на телевидении.
Люди купаются в фонтане в США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:00
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
Ничуть не удивительно, что инициативу конгресса самым горячим образом поддержали всевозможные зеленые и эко-активисты. Ведь предлагаемая программа не про экологию, а про коррупцию фантастического размера, и от столь жирного пирога каждому вовлеченному перепадет вкусный кусочек.
Чтобы доказать это, достаточно перелистать пару виртуальных страниц все того же издания. Пока в конгрессе с самым серьезным видом обсуждают невероятное экологическое будущее, власти штата Калифорния требуют у федерального центра объявить чрезвычайное положение, так как солнечный штат находится в одном шаге от массовых веерных отключений.
Экспедиция Арктика-2012 на атомном ледоколе Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
Калифорнийские энергетики требуют отменить ограничительные меры по выбросам вредных веществ для местных электростанций, работающих на газе, — чтобы быть в состоянии удовлетворять критически возросшие потребности в электроэнергии на фоне аномальной жары, лесных пожаров, сильного ветра и сложного положения в электросетях. Ситуация настолько тяжелая, что местная администрация призывает население ограничить потребление электричества и обращает внимание профильного министерства в Вашингтоне, что "зеленые ожидания никоим образом не соответствуют физической реальности", поскольку солнечные и ветровые источники даже приблизительно не способны компенсировать выпавшие генерирующие мощности на базе природного газа.
Американские политики не могут не знать, что страна, которой они управляют, является крупнейшим в мире потребителем природного газа. За 2020 год Штаты израсходовали 871 миллиард кубометров голубого топлива, 38 процентов из которых, то есть 330 миллиардов, пошло именно на производство электроэнергии. Немногим меньше съела американская промышленность: на нужды последней израсходовано 287 миллиардов кубометров топлива, которое по велению модной экологической повестки внезапно стало нерукопожатным в высокой американской политике.
Было бы большой ошибкой считать, что судьбу главной мировой державы определяют люди ограниченные и несведущие. Совсем наоборот, сенаторы и конгрессмены прекрасно осведомлены об этих и других — гораздо более точных — профильных цифрах и тенденциях. И о невозможности сворачивания угольной энергетики в северных штатах вроде Монтаны и Вайоминга, и о том, что отказ от природного газа невозможен в принципе — и даже попытка урезать его долю в энергобалансе страны мгновенно приведет к веерным отключениям и пиковому росту импорта, от которого штаты отвыкли совсем недавно.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 08:00
"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию
Поэтому все происходящее — не более чем грандиозная афера правящих демократов, маскирующих под полотном красивых слов и выполнения предвыборной программы грандиозный распил бюджетных средств. И познавшим все прелести ледяной зимы техасцам, и изнывающим в жаркой полутьме калифорнийцам не стоит уповать на резкие изменения в будущем.

Лесные пожары, вызванные короткими замыканиями в изношенных линиях электропередачи, на которые падали деревья, как бушевали в южных штатах в 2013 году, так и бушуют в 2021-м. За это время экологичного Обаму сменил традиционно-углеводородный Трамп, а тому на смену пришел не менее "зеленый" Байден. На модернизацию энергетики, линий электропередачи, разработку атомных реакторов малой мощности, переход к безуглеродной генерации потрачено внушительное количество миллиардов, а воз и ныне там.

Впрочем, если где-то выделяются триллионы долларов, значит, это кому-нибудь нужно. А на всех умных и задающих неудобные вопросы можно наложить санкции или натравить Greenpeace.
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Россия готовится к изменению климата
 
АвторыЭкологияэнергетикаСШАGreenpeace
 
 
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