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Россия и Казахстан подписали договор о модернизации Байконура
Россия и Казахстан подписали договор о модернизации Байконура - РИА Новости, 16.09.2021
Россия и Казахстан подписали договор о модернизации Байконура
Российская и казахстанская компании подписали договор о модернизации стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:43
2021-09-16T19:08
казахстан
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ркк "энергия"
космос - риа наука
ркц "прогресс"
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская и казахстанская компании подписали договор о модернизации стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом в своем Twitter написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Контракт заключили Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и ТОО Basis construction.Глава госкорпорации отметил, что стороны начинают реконструкцию стартового и технического комплексов украинской ракеты "Зенит" для модернизации в рамках проекта "Байтерек" для "Союза-5".Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимого на Украине "Зенита" началась в 2017 году. На первой ступени российского носителя планируют использовать двигатель РД-171МВ, на второй, вместо производившегося на Украине РД-120, — РД-0124МС. Это модернизированное устройство от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание "Союза-5".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска. На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируют осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать носитель будет РКЦ "Прогресс".Реализация российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210915/raketa-1750160494.html
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казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркк "энергия", космос - риа наука, ркц "прогресс", россия, украина, рд-171мв
18:43 16.09.2021 (обновлено: 19:08 16.09.2021)
 
Россия и Казахстан подписали договор о модернизации Байконура

Рогозин: Россия подписала договор о создании на Байконуре ракетно-космического комплекса

© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2. 1а" с пилотируемым кораблем " Союз МС -18" на стартовой комплекс космодрома Байконур
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская и казахстанская компании подписали договор о модернизации стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом в своем Twitter написал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Контракт заключили Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и ТОО Basis construction.
Глава госкорпорации отметил, что стороны начинают реконструкцию стартового и технического комплексов украинской ракеты "Зенит" для модернизации в рамках проекта "Байтерек" для "Союза-5".
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимого на Украине "Зенита" началась в 2017 году.
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В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание "Союза-5".
В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска. На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируют осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать носитель будет РКЦ "Прогресс".
Реализация российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
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КазахстанБайконур (город)Дмитрий РогозинРоскосмосСоюзРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаРКЦ "Прогресс"РоссияУкраинаРД-171МВ
 
 
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