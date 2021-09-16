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Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять - РИА Новости, 16.09.2021
Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
Азией и азиатскими проблемами должны заниматься сами азиаты — в том числе и Россия как великая евразийская держава. Внешние силы не имеют права вмешиваться в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:00
2021-09-16T08:32
в мире
египет
сша
азия
китай
узбекистан
шос
нато
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Азией и азиатскими проблемами должны заниматься сами азиаты — в том числе и Россия как великая евразийская держава. Внешние силы не имеют права вмешиваться в дела континента, а все спорные вопросы государства региона будут решать между собой, препятствуя попыткам сыграть на противоречиях или даже стравить их.Именно в этом и состоит главная цель организации, созданной 20 лет назад и проводящей сейчас в Душанбе свой саммит: Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний саммит ШОС должен был стать первой очной встречей глав государств за два года — но карантинные ограничения привели к тому, что он пройдет в смешанном формате: большая часть гостей соберется в Душанбе, а Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди будут участвовать по видеосвязи.Но значение саммита от этого не уменьшится: не говоря уже о том, что в Душанбе прилетели Николай Патрушев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, саммит уже точно станет одним из важнейших за всю историю объединения.После ухода Штатов из Афганистана заканчивается эпоха прямого внешнего вмешательства в дела региона — и именно ШОС становится полностью ответственным за его безопасность. Это отвечает интересам всех его участников — потому что афганская тема (и вопрос иностранного военного присутствия в регионе) оставалась одной из важнейших для организации все годы ее существования.Нет, ШОС не создавался для реакции на американское вторжение: он возник еще в июне 2001-го, хотя на самом деле берет свое начало в 1996-м году, когда в том же городе была создана "Шанхайская пятерка" в составе Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В 2001-м "Пятерка" расширились до "Шестерки" (приняв Узбекистан) и оформила свои отношения в виде договора — и за последующие годы привлекала все больший интерес других держав. Но русско-китайский альянс не торопился с расширением: несколько государств получили статус наблюдателей, другие стали "партнерами по диалогу".И только в середине десятых годов, когда напряжение в отношениях Востока и Запада стало переходить к прямой конфронтации, ШОС стал расширяться: в 2015 был дан старт приему в полноценные члены Индии и Пакистана, и через два года "Шестерка" превратилась в "Восьмерку". А сейчас станет превращаться в "Девятку": начнется процедура приема Ирана (для его нового президента Ибрагима Раиси душанбинский саммит вообще станет международным дебютом).Нет сомнений, что со временем ШОС станет "Десяткой" — включив в себя Афганистан.Однако сейчас эта страна вообще никак не будет представлена на саммите в Душанбе: проамериканское правительство пало, а новое, талибское (которое и они сами называют временным, состоящее в том числе из представителей движения Талибан*), пока еще не признано странами ШОС. Но практически наверняка уже в ближайшем будущем новые кабульские власти получат признание большинства соседей (а все они, кроме Туркменистана, входят в ШОС) — и именно ШОС сыграет большую роль как в выработке политики в отношении Афганистана, так и в диалоге новых афганских властей с внешним миром.Со временем Афганистан, сейчас являющий наблюдателем в ШОС, может — и должен — стать его полноценным членом. Ведь исчезло главное препятствие на пути к этому — иностранная оккупация. А отказ от угроз безопасности соседям уже неоднократно продекларирован талибами — так что теперь важно убедиться в том, что в самом Афганистане не возобновится гражданская война. И не только убедиться — но и не дать внешним силам разжечь ее. На афганскую смуту могут делать ставку только игроки с Запада — потому что никто из соседей Афганистана не заинтересован в возобновлении там междоусобицы. Напротив, практически все они будут помогать восстанавливать страну, рассчитывая как на выгодные контракты, так и на укрепление своих позиций.Да, эти позиции и интересы часто несхожи, а порой и противоположны (как у Пакистана и Индии на афганском направлении) — но для их согласования и нахождения компромисса как раз и нужна ШОС. Хотя организация и не является военным блоком, ее вполне можно назвать геополитическим альянсом — причем уже не центральноазиатским, а паназиатским. Со вступлением Ирана организация простирается от границ Арабского мира до Дальнего Востока, занимая две трети Азии и объединяя практически половину населения Земли.Во всей Азии остаются два важных региона, не входящих в ШОС, но примыкающих к ней: это Арабский мир (распространяющийся и на Северную Африку) и Юго-Восточная Азия, объединенная в АСЕАН. Но и с ними ШОС выстраивает отношения: на статус наблюдателя претендуют, среди прочих, Вьетнам и целый ряд арабских государств: Сирия, Египет, Катар и Саудовская Аравия. Трем последним на саммите в Душанбе будет для начала предоставлен статус партнера по диалогу — им, кстати, уже обладает такая важнейшая азиатская страна, как Турция.Понятно, что при расширении количества участников есть риск превратится в азиатское подобие ОБСЕ, то есть в формальную, ничего не решающую организацию. Но в том и дело, что ШОС не стремится ни к территориальной экспансии, ни к превращению в НАТО, то есть в военный альянс (имеющий к тому же в реальности глобальные цели). ШОС — формат геополитического диалога суверенных держав, нацеленный на согласование интересов и решение конфликтов в Азии силами азиатских стран.Как бы ни были велики противоречия между его отдельными участниками, практически всегда можно найти если не взаимовыгодное решение, то вариант, исключающий конфронтацию, — особенно если не позволять внешним, неазиатским силам провоцировать конфликты и играть на противоречиях. Как сейчас пытаются сделать Штаты с Индией, активно вовлекая ее в формат четверки QUAD ("Четырехстороннего диалога по безопасности" в составе США, Японии, Австралии и Индии) — формата, имеющего ярко выраженную антикитайскую направленность. Можно надеяться, что уроки афганской эпопеи Штатов покажут Индии (поддерживавшей Гани и отказывавшейся от диалога с талибами) всю опасность совместной работы с американцами по региональным проблемам. Дели опасается Пакистана? Но достаточно посмотреть на то, как изменились геополитические приоритеты Исламабада в этом веке: если в начале афганской войны Штаты могли считать его в основном союзной страной, то сейчас от былого доверия к янки у пакистанцев практически ничего не осталось.Первые 20 лет ШОС были лишь началом большого пути — теперь, с окончанием атлантического века, ей предстоит брать на себя еще большую ответственность за судьбу Азии. А учитывая значение крупнейшей части света в мировых делах — и всей планеты.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Петр Акопов
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в мире, египет, сша, азия, китай, узбекистан, шос, нато, си цзиньпин, сергей лавров, обсе, россия
08:00 16.09.2021 (обновлено: 08:32 16.09.2021)
 

Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Азией и азиатскими проблемами должны заниматься сами азиаты — в том числе и Россия как великая евразийская держава. Внешние силы не имеют права вмешиваться в дела континента, а все спорные вопросы государства региона будут решать между собой, препятствуя попыткам сыграть на противоречиях или даже стравить их.
Именно в этом и состоит главная цель организации, созданной 20 лет назад и проводящей сейчас в Душанбе свой саммит: Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний саммит ШОС должен был стать первой очной встречей глав государств за два года — но карантинные ограничения привели к тому, что он пройдет в смешанном формате: большая часть гостей соберется в Душанбе, а Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди будут участвовать по видеосвязи.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 04:14
Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
Но значение саммита от этого не уменьшится: не говоря уже о том, что в Душанбе прилетели Николай Патрушев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, саммит уже точно станет одним из важнейших за всю историю объединения.
После ухода Штатов из Афганистана заканчивается эпоха прямого внешнего вмешательства в дела региона — и именно ШОС становится полностью ответственным за его безопасность. Это отвечает интересам всех его участников — потому что афганская тема (и вопрос иностранного военного присутствия в регионе) оставалась одной из важнейших для организации все годы ее существования.
Нет, ШОС не создавался для реакции на американское вторжение: он возник еще в июне 2001-го, хотя на самом деле берет свое начало в 1996-м году, когда в том же городе была создана "Шанхайская пятерка" в составе Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В 2001-м "Пятерка" расширились до "Шестерки" (приняв Узбекистан) и оформила свои отношения в виде договора — и за последующие годы привлекала все больший интерес других держав. Но русско-китайский альянс не торопился с расширением: несколько государств получили статус наблюдателей, другие стали "партнерами по диалогу".
И только в середине десятых годов, когда напряжение в отношениях Востока и Запада стало переходить к прямой конфронтации, ШОС стал расширяться: в 2015 был дан старт приему в полноценные члены Индии и Пакистана, и через два года "Шестерка" превратилась в "Восьмерку". А сейчас станет превращаться в "Девятку": начнется процедура приема Ирана (для его нового президента Ибрагима Раиси душанбинский саммит вообще станет международным дебютом).
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 07:48В мире
Стало известно о планах Ирана присоединиться к ШОС
Нет сомнений, что со временем ШОС станет "Десяткой" — включив в себя Афганистан.
Однако сейчас эта страна вообще никак не будет представлена на саммите в Душанбе: проамериканское правительство пало, а новое, талибское (которое и они сами называют временным, состоящее в том числе из представителей движения Талибан*), пока еще не признано странами ШОС. Но практически наверняка уже в ближайшем будущем новые кабульские власти получат признание большинства соседей (а все они, кроме Туркменистана, входят в ШОС) — и именно ШОС сыграет большую роль как в выработке политики в отношении Афганистана, так и в диалоге новых афганских властей с внешним миром.
Со временем Афганистан, сейчас являющий наблюдателем в ШОС, может — и должен — стать его полноценным членом. Ведь исчезло главное препятствие на пути к этому — иностранная оккупация. А отказ от угроз безопасности соседям уже неоднократно продекларирован талибами — так что теперь важно убедиться в том, что в самом Афганистане не возобновится гражданская война. И не только убедиться — но и не дать внешним силам разжечь ее. На афганскую смуту могут делать ставку только игроки с Запада — потому что никто из соседей Афганистана не заинтересован в возобновлении там междоусобицы. Напротив, практически все они будут помогать восстанавливать страну, рассчитывая как на выгодные контракты, так и на укрепление своих позиций.
Да, эти позиции и интересы часто несхожи, а порой и противоположны (как у Пакистана и Индии на афганском направлении) — но для их согласования и нахождения компромисса как раз и нужна ШОС. Хотя организация и не является военным блоком, ее вполне можно назвать геополитическим альянсом — причем уже не центральноазиатским, а паназиатским. Со вступлением Ирана организация простирается от границ Арабского мира до Дальнего Востока, занимая две трети Азии и объединяя практически половину населения Земли.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии многофункциональных медцентров Минобороны России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 12:23
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
Во всей Азии остаются два важных региона, не входящих в ШОС, но примыкающих к ней: это Арабский мир (распространяющийся и на Северную Африку) и Юго-Восточная Азия, объединенная в АСЕАН. Но и с ними ШОС выстраивает отношения: на статус наблюдателя претендуют, среди прочих, Вьетнам и целый ряд арабских государств: Сирия, Египет, Катар и Саудовская Аравия. Трем последним на саммите в Душанбе будет для начала предоставлен статус партнера по диалогу — им, кстати, уже обладает такая важнейшая азиатская страна, как Турция.
Понятно, что при расширении количества участников есть риск превратится в азиатское подобие ОБСЕ, то есть в формальную, ничего не решающую организацию. Но в том и дело, что ШОС не стремится ни к территориальной экспансии, ни к превращению в НАТО, то есть в военный альянс (имеющий к тому же в реальности глобальные цели). ШОС — формат геополитического диалога суверенных держав, нацеленный на согласование интересов и решение конфликтов в Азии силами азиатских стран.
Как бы ни были велики противоречия между его отдельными участниками, практически всегда можно найти если не взаимовыгодное решение, то вариант, исключающий конфронтацию, — особенно если не позволять внешним, неазиатским силам провоцировать конфликты и играть на противоречиях. Как сейчас пытаются сделать Штаты с Индией, активно вовлекая ее в формат четверки QUAD ("Четырехстороннего диалога по безопасности" в составе США, Японии, Австралии и Индии) — формата, имеющего ярко выраженную антикитайскую направленность. Можно надеяться, что уроки афганской эпопеи Штатов покажут Индии (поддерживавшей Гани и отказывавшейся от диалога с талибами) всю опасность совместной работы с американцами по региональным проблемам. Дели опасается Пакистана? Но достаточно посмотреть на то, как изменились геополитические приоритеты Исламабада в этом веке: если в начале афганской войны Штаты могли считать его в основном союзной страной, то сейчас от былого доверия к янки у пакистанцев практически ничего не осталось.
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 11:46Сказано в эфире
Выиграем или проиграем? Политолог о вступлении Ирана в ШОС
Первые 20 лет ШОС были лишь началом большого пути — теперь, с окончанием атлантического века, ей предстоит брать на себя еще большую ответственность за судьбу Азии. А учитывая значение крупнейшей части света в мировых делах — и всей планеты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреЕгипетСШААзияКитайУзбекистанШОСНАТОСи ЦзиньпинСергей ЛавровОБСЕРоссия
 
 
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