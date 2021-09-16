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https://ria.ru/20210916/auukus-1750249716.html
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
Байден назвал цель создания нового военного партнерства - РИА Новости, 16.09.2021
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:57
2021-09-16T00:57
в мире
сша
австралия
великобритания
джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы, заявил американский президент Джо Байден.Среди областей, в которых намерены сотрудничать участники AUKUS, он назвал кибербезопасность, искусственный интеллект, квантовые технологии, освоение подводного пространства.Первым проектом партнерства станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, вашингтон
00:57 16.09.2021
 
Байден назвал цель создания нового военного партнерства

Байден: AUUKUS обеспечит США, Британию и Австралию защитой от эволюционирующих угроз

© REUTERS / Ken CedenoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы, заявил американский президент Джо Байден.
"Эта инициатива - про то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", - сказал Байден на презентации инициативы.
Среди областей, в которых намерены сотрудничать участники AUKUS, он назвал кибербезопасность, искусственный интеллект, квантовые технологии, освоение подводного пространства.
Первым проектом партнерства станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками с обычным вооружением.
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
00:31
В США рассказали подробности о новом военном партнерстве
 
В миреСШААвстралияВеликобританияДжо БайденВашингтон
 
 
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