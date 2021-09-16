https://ria.ru/20210916/auukus-1750249716.html
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
Байден назвал цель создания нового военного партнерства - РИА Новости, 16.09.2021
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:57
2021-09-16T00:57
2021-09-16T00:57
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы, заявил американский президент Джо Байден.Среди областей, в которых намерены сотрудничать участники AUKUS, он назвал кибербезопасность, искусственный интеллект, квантовые технологии, освоение подводного пространства.Первым проектом партнерства станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками с обычным вооружением.
https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, вашингтон
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
Байден: AUUKUS обеспечит США, Британию и Австралию защитой от эволюционирующих угроз