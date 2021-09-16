Байден назвал цель создания нового военного партнерства

"Эта инициатива - про то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", - сказал Байден на презентации инициативы.