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Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками - РИА Новости, 16.09.2021
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:43
2021-09-16T00:43
2021-09-16T00:43
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден.Оснащение австралийского флота атомными субмаринами заявлено как первая конкретная инициатива нового трехстороннего партнерства AUUKUS, в котором участвует также Великобритания.Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна хочет сама наладить производство атомных субмарин при содействии США и Великобритании. Он подтвердил отсутствие у Австралии планов обладать ядерным оружием.
https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, вашингтон, скотт моррисон, auukus
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
Байден: атомные подлодки Австралии будут нести обычное оружие