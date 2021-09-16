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Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками - РИА Новости, 16.09.2021
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками
Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:43
2021-09-16T00:43
в мире
сша
австралия
великобритания
джо байден
вашингтон
скотт моррисон
auukus
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден.Оснащение австралийского флота атомными субмаринами заявлено как первая конкретная инициатива нового трехстороннего партнерства AUUKUS, в котором участвует также Великобритания.Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна хочет сама наладить производство атомных субмарин при содействии США и Великобритании. Он подтвердил отсутствие у Австралии планов обладать ядерным оружием.
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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, вашингтон, скотт моррисон, auukus
00:43 16.09.2021
 
Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками

Байден: атомные подлодки Австралии будут нести обычное оружие

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден.
Оснащение австралийского флота атомными субмаринами заявлено как первая конкретная инициатива нового трехстороннего партнерства AUUKUS, в котором участвует также Великобритания.

"Мы не ведем речи о подводных лодках, несущих ядерное оружие. Это будут подводные лодки с конвенциональным вооружением, но движимые ядерными реакторами. Это проверенная технология, она безопасна", - сказал Байден на церемонии презентации AUUKUS.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна хочет сама наладить производство атомных субмарин при содействии США и Великобритании. Он подтвердил отсутствие у Австралии планов обладать ядерным оружием.
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В миреСШААвстралияВеликобританияДжо БайденВашингтонСкотт МоррисонAUUKUS
 
 
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