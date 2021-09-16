https://ria.ru/20210916/auukus-1750249568.html

Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками

Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками - РИА Новости, 16.09.2021

Байден рассказал о планах по оснащению Австралии атомными подлодками

Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T00:43

2021-09-16T00:43

2021-09-16T00:43

в мире

сша

австралия

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вашингтон

скотт моррисон

auukus

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, заверил президент США Джо Байден.Оснащение австралийского флота атомными субмаринами заявлено как первая конкретная инициатива нового трехстороннего партнерства AUUKUS, в котором участвует также Великобритания.Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна хочет сама наладить производство атомных субмарин при содействии США и Великобритании. Он подтвердил отсутствие у Австралии планов обладать ядерным оружием.

https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html

сша

австралия

великобритания

вашингтон

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в мире, сша, австралия, великобритания, джо байден, вашингтон, скотт моррисон, auukus