00:31 16.09.2021 (обновлено: 00:33 16.09.2021)
В США рассказали подробности о новом военном партнерстве
Администрация США: новый формат с Британией и Австралией не направлен против других стран
© Радио Sputnik Диана КобраковаНью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг
© Радио Sputnik Диана Кобракова
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Военное партнерство США, Великобритании и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против других стран, заявил в среду на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
Как сообщил представитель правительства США, лидеры Штатов, Великобритании и Австралии проведут в среду виртуальную встречу, в ходе которой объявят о начале новой формы военного партнерства между своими странами.
"Думаю, это будет возможностью для каждого из них объявить о плане на предстоящие 18 месяцев и подчеркнуть, что это партнерство не против какой-либо страны", - сказал представитель Белого дома.
"Это отвечает нашим стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
"Первой инициативой <...>, которая будет объявлена сегодня, станет обоюдное желание поддержать стремление Австралии к получению атомных подводных лодок, и мы запустим рассчитанные на 18 месяцев трехсторонние усилия <...> для выработки оптимальной возможности для предоставления ей таких возможностей", - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что Австралия не стремится к получению ядерного оружия, речь идет исключительно об атомных подводных лодках.
Отвечая на вопрос, направлено ли сотрудничество против Китая, он подчеркнул, что партнерство будет являться частью необходимой интеграции в регионе и не направлено против "какой-то конкретной страны".
Представитель администрации сообщил журналистам, что в состоявшемся недавно телефонном разговоре лидеров США и КНР тема нового партнерства между тремя западными странами не обсуждалась, но сообщил, что "президент (Джо) Байден подчеркнул стремление США" к поддержанию стабильности и своей роли в регионе. Он также заверил, что Вашингтон намерен "рассказать всем заинтересованным сторонам" подробности трехстороннего сотрудничества и заверил, что его участники "намерены действовать прямо и прозрачно".
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Ранее издание Рolitico сообщило, что президент США Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными технологиями. Ожидается, что новая договоренность упростит для трех стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетическая и подводная системы, а также возможности по нанесению ударов с большого расстояния. Помимо этого ожидается, что трехстороннее соглашение будет предусматривать обмен информацией по защите объектов ядерной инфраструктуры.