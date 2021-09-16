https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html

В США рассказали подробности о новом военном партнерстве

В США рассказали подробности о новом военном партнерстве - РИА Новости, 16.09.2021

В США рассказали подробности о новом военном партнерстве

Военное партнерство США, Великобритании и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против других стран, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T00:31

2021-09-16T00:31

2021-09-16T00:33

в мире

сша

австралия

китай

великобритания

вашингтон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Военное партнерство США, Великобритании и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против других стран, заявил в среду на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.Как сообщил представитель правительства США, лидеры Штатов, Великобритании и Австралии проведут в среду виртуальную встречу, в ходе которой объявят о начале новой формы военного партнерства между своими странами."Это отвечает нашим стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он."Первой инициативой <...>, которая будет объявлена сегодня, станет обоюдное желание поддержать стремление Австралии к получению атомных подводных лодок, и мы запустим рассчитанные на 18 месяцев трехсторонние усилия <...> для выработки оптимальной возможности для предоставления ей таких возможностей", - сказал представитель администрации США. Он подчеркнул, что Австралия не стремится к получению ядерного оружия, речь идет исключительно об атомных подводных лодках.Отвечая на вопрос, направлено ли сотрудничество против Китая, он подчеркнул, что партнерство будет являться частью необходимой интеграции в регионе и не направлено против "какой-то конкретной страны".Представитель администрации сообщил журналистам, что в состоявшемся недавно телефонном разговоре лидеров США и КНР тема нового партнерства между тремя западными странами не обсуждалась, но сообщил, что "президент (Джо) Байден подчеркнул стремление США" к поддержанию стабильности и своей роли в регионе. Он также заверил, что Вашингтон намерен "рассказать всем заинтересованным сторонам" подробности трехстороннего сотрудничества и заверил, что его участники "намерены действовать прямо и прозрачно".Ранее издание Рolitico сообщило, что президент США Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными технологиями. Ожидается, что новая договоренность упростит для трех стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетическая и подводная системы, а также возможности по нанесению ударов с большого расстояния. Помимо этого ожидается, что трехстороннее соглашение будет предусматривать обмен информацией по защите объектов ядерной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210914/oil-1749875505.html

сша

австралия

китай

великобритания

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, китай, великобритания, вашингтон, джо байден