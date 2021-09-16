https://ria.ru/20210916/auukus-1750248591.html

США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности

США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности - РИА Новости, 16.09.2021

США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности

Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии вскоре объявят о создании нового трехстороннего формата партнерства по безопасности, который получит... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T00:28

2021-09-16T00:28

2021-09-16T01:13

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сша

австралия

великобритания

вашингтон

auukus

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии вскоре объявят о создании нового трехстороннего формата партнерства по безопасности, который получит название AUUKUS, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Ранее газета Politico сообщала, что три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен передовыми военными технологиями. Ожидается, что о нем будет объявлено в среду вечером.

https://ria.ru/20210914/oil-1749875505.html

сша

австралия

великобритания

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в мире, сша, австралия, великобритания, вашингтон, auukus