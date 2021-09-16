https://ria.ru/20210916/auukus-1750248591.html
США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности
США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности - РИА Новости, 16.09.2021
США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности
Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии вскоре объявят о создании нового трехстороннего формата партнерства по безопасности, который получит... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:28
2021-09-16T00:28
2021-09-16T01:13
в мире
сша
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великобритания
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auukus
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии вскоре объявят о создании нового трехстороннего формата партнерства по безопасности, который получит название AUUKUS, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Ранее газета Politico сообщала, что три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен передовыми военными технологиями. Ожидается, что о нем будет объявлено в среду вечером.
https://ria.ru/20210914/oil-1749875505.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, вашингтон, auukus
00:28 16.09.2021 (обновлено: 01:13 16.09.2021)
США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности
США, Великобритания и Австралия объявят о создании нового формата партнерства AUUKUS