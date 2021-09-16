https://ria.ru/20210916/aukus-1750320062.html

ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS

ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021

ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS

ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:26

2021-09-16T13:26

2021-09-16T13:26

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.

https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750269432.html

сша

австралия

великобритания

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в мире, сша, австралия, великобритания, евросоюз, еврокомиссия