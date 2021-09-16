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ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS
ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021
ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS
ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:26
2021-09-16T13:26
в мире
сша
австралия
великобритания
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
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в мире, сша, австралия, великобритания, евросоюз, еврокомиссия
13:26 16.09.2021
 
ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS

Евросоюз не проинформировали о создании альянса США, Великобританией и Австралией

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. ЕС не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
"Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе", - сказал Стано.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе Австралии, США и Великобритании, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
Военно-морская верфь компании Naval Group - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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