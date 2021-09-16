https://ria.ru/20210916/armeniya-1750270184.html

Пашинян и Рахмон обсудили перспективы развития армяно-таджикских отношений

Пашинян и Рахмон обсудили перспективы развития армяно-таджикских отношений - РИА Новости, 16.09.2021

Пашинян и Рахмон обсудили перспективы развития армяно-таджикских отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы развития двусторонних отношений, сообщили в четверг в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:48

2021-09-16T09:48

2021-09-16T09:48

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ЕРЕВАН, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы развития двусторонних отношений, сообщили в четверг в пресс-службе армянского кабина.Сессия высшего органа Организации Договора о коллективной безопасности - Совета коллективной безопасности (СКБ) состоится в четверг в Душанбе, главной темой станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран-участниц военно-политического блока."Находящийся с рабочим визитом в Душанбе премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Собеседники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также сотрудничества в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.Отмечается, что Пашинян и Рахмон отметили важность расширения экономических связей, шаги в этом направлении для роста товарооборота между Арменией и Таджикистаном. Стороны выразили уверенность, что в этой сфере есть большой потенциал, отметили в пресс-службе.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20210916/tadzhikistan-1750259050.html

https://ria.ru/20210901/karabakh-1748211006.html

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в мире, казахстан, армения, таджикистан, эмомали рахмон, одкб, никол пашинян, россия