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В Совфеде отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям
В Совфеде отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям - РИА Новости, 16.09.2021
В Совфеде отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета позитивно оценили готовность Apple к диалогу и оказанию содействия органами власти РФ, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:03
2021-09-16T17:03
2021-09-16T17:03
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета позитивно оценили готовность Apple к диалогу и оказанию содействия органами власти РФ, говорится в заявлении сенаторов.Ранее законодатели заявили о необходимости удаления Google и Apple запрещённого контента, отметив, что это является вмешательством в дела РФ."Позитивно восприняли готовность к "ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях", высказанную представителем компании Apple", - говорится в документе.По мнению комиссии, сложившаяся ситуация еще раз доказывает необходимость скорейшей регистрации представительств всех крупных иностранных цифровых компаний, работающих на территории РФ, в юрисдикции Российской Федерации."Комиссия в тесном сотрудничестве с другими органами власти и гражданским обществом продолжает свою работу для предотвращения любого вмешательства в российский электоральный суверенитет", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20210916/apple-1750349692.html
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apple, совет федерации рф, google, россия
В Совфеде отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям
В комиссии Совфеда отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям