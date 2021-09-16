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Совфеду объяснили невозможность удалить приложение "Навальный" из AppStore
Совфеду объяснили невозможность удалить приложение "Навальный" из AppStore - РИА Новости, 16.09.2021
Совфеду объяснили невозможность удалить приложение "Навальный" из AppStore
Представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение "Навальный" из Appstore, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:29
2021-09-16T15:44
выборы в государственную думу
технологии
андрей климов
apple
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
владимир джабаров
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение "Навальный" из Appstore, заявил журналистам в четверг глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ". В комиссии ранее заявили, что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент."Представители Apple (на заседании комиссии) ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании воздействовать на портал Appstore для удаления контента, так называемого приложения "Навальный", - сказал Климов. При этом он не уточнил, о каких конкретно "правовых тонкостях" шла речь. Представители компании со своей стороны не стали комментировать журналистам итоги заседания комиссии.Ранее мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Сенатор отметил, что налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. По его словам, "отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* и лицами, с ней аффилированными".Климов подчеркнул, что посредством этого программного продукта происходит сбор персональных данных граждан, а также вмешательство в выборы на территории России."Отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер, поскольку головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она субсидирует, учредила и в конечном итоге создала", - сказал политик.Климов пояснил РИА Новости, что позиция Apple заключается в том, что "мы это мы, а некие площадки, которые под нашим именем предоставляют сервис, это уже не мы, они сами там разбираются".По мнению законодателя, именно материнская компания несёт ответственность за их деятельность.Сенатор подчеркнул, что представитель Google не имел доверенности на выступление на заседании комиссии от лица компании.Климов отметил, что компании своими действиями нарушают избирательное законодательство РФ, и указал важность удаления запрещённого контента до начала голосования на выборах в Госдуму.Сенатор также сообщил, что в комиссии есть данные о конкретных зарубежных центрах, от которых исходят попытки обойти блокировку запрещенного контента. "Половина таких центров размещено на территории стран НАТО, из них две трети - на территории США", - сказал политик.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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технологии, андрей климов, apple, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, владимир джабаров
15:29 16.09.2021 (обновлено: 15:44 16.09.2021)
 
Совфеду объяснили невозможность удалить приложение "Навальный" из AppStore

Сенатор Климов: Apple не может удалить приложение "Навальный" из-за правовых тонкостей

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение "Навальный" из Appstore, заявил журналистам в четверг глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ". В комиссии ранее заявили, что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент.
"Представители Apple (на заседании комиссии) ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании воздействовать на портал Appstore для удаления контента, так называемого приложения "Навальный", - сказал Климов. При этом он не уточнил, о каких конкретно "правовых тонкостях" шла речь. Представители компании со своей стороны не стали комментировать журналистам итоги заседания комиссии.
Ранее мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
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Сенатор отметил, что налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. По его словам, "отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* и лицами, с ней аффилированными".
Климов подчеркнул, что посредством этого программного продукта происходит сбор персональных данных граждан, а также вмешательство в выборы на территории России.
"Отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер, поскольку головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она субсидирует, учредила и в конечном итоге создала", - сказал политик.
Климов пояснил РИА Новости, что позиция Apple заключается в том, что "мы это мы, а некие площадки, которые под нашим именем предоставляют сервис, это уже не мы, они сами там разбираются".
По мнению законодателя, именно материнская компания несёт ответственность за их деятельность.
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Сенатор подчеркнул, что представитель Google не имел доверенности на выступление на заседании комиссии от лица компании.
Климов отметил, что компании своими действиями нарушают избирательное законодательство РФ, и указал важность удаления запрещённого контента до начала голосования на выборах в Госдуму.
Сенатор также сообщил, что в комиссии есть данные о конкретных зарубежных центрах, от которых исходят попытки обойти блокировку запрещенного контента. "Половина таких центров размещено на территории стран НАТО, из них две трети - на территории США", - сказал политик.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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