Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом
Хинштейн назвал запрос депутата от КПРФ Парфенова о признании ЕР иноагентом пиар-ходом
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не имеет цели объективного разбирательства, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
Парфенов направил в Минюст запрос о признании ЕР иноагентом, соответствующий депутатский запрос имеется в распоряжении РИА Новости. В запросе Парфенов ссылается на сводный финансовый отчет ЕР за 2020 год, согласно которому партия получала пожертвования от различных зарубежных организаций, в том числе от ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" , одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания), от ООО "Белкамнефть", где одним из акционеров является ООО "МОРТЭН" которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ, полностью принадлежит Сотри сервисиз лимитед (Кипр) и от ООО "РУСМАШЭНЕРГО", где единственным собственником является Дельфинус дельта ЛТД (Кипр).
В запросе депутат отмечает, что, согласно статье №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", осуществление некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, деятельности, способствующей выдвижению, регистрации и избранию кандидатов депутатами Государственной думы, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается.
"Об этом я слышу впервые. Воспринимать это надо не более чем как пиар-ход накануне выборов. Хотя не могу исключить и каких-либо провокаций со стороны наших оппонентов. Тем не менее, совершенно очевидно, что такого рода обращения не преследуют своей целью объективного разбирательства, и нацелены на то, чтобы получить какой-то результат. На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - сказал Хинштейн.