https://ria.ru/20210915/zapros-1750209234.html

Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом

Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом - РИА Новости, 15.09.2021

Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом

Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:49

2021-09-15T17:49

2021-09-15T17:49

политика

великобритания

кипр

александр хинштейн

европейский банк реконструкции и развития

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не имеет цели объективного разбирательства, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.Парфенов направил в Минюст запрос о признании ЕР иноагентом, соответствующий депутатский запрос имеется в распоряжении РИА Новости. В запросе Парфенов ссылается на сводный финансовый отчет ЕР за 2020 год, согласно которому партия получала пожертвования от различных зарубежных организаций, в том числе от ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" , одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания), от ООО "Белкамнефть", где одним из акционеров является ООО "МОРТЭН" которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ, полностью принадлежит Сотри сервисиз лимитед (Кипр) и от ООО "РУСМАШЭНЕРГО", где единственным собственником является Дельфинус дельта ЛТД (Кипр).В запросе депутат отмечает, что, согласно статье №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", осуществление некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, деятельности, способствующей выдвижению, регистрации и избранию кандидатов депутатами Государственной думы, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается."Об этом я слышу впервые. Воспринимать это надо не более чем как пиар-ход накануне выборов. Хотя не могу исключить и каких-либо провокаций со стороны наших оппонентов. Тем не менее, совершенно очевидно, что такого рода обращения не преследуют своей целью объективного разбирательства, и нацелены на то, чтобы получить какой-то результат. На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748915713.html

https://ria.ru/20210904/vybory-1748682969.html

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политика, великобритания, кипр, александр хинштейн, европейский банк реконструкции и развития, единая россия, кпрф