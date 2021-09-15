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Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом
Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом - РИА Новости, 15.09.2021
Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом
Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:49
2021-09-15T17:49
политика
великобритания
кипр
александр хинштейн
европейский банк реконструкции и развития
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не имеет цели объективного разбирательства, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.Парфенов направил в Минюст запрос о признании ЕР иноагентом, соответствующий депутатский запрос имеется в распоряжении РИА Новости. В запросе Парфенов ссылается на сводный финансовый отчет ЕР за 2020 год, согласно которому партия получала пожертвования от различных зарубежных организаций, в том числе от ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" , одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания), от ООО "Белкамнефть", где одним из акционеров является ООО "МОРТЭН" которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ, полностью принадлежит Сотри сервисиз лимитед (Кипр) и от ООО "РУСМАШЭНЕРГО", где единственным собственником является Дельфинус дельта ЛТД (Кипр).В запросе депутат отмечает, что, согласно статье №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", осуществление некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, деятельности, способствующей выдвижению, регистрации и избранию кандидатов депутатами Государственной думы, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается."Об этом я слышу впервые. Воспринимать это надо не более чем как пиар-ход накануне выборов. Хотя не могу исключить и каких-либо провокаций со стороны наших оппонентов. Тем не менее, совершенно очевидно, что такого рода обращения не преследуют своей целью объективного разбирательства, и нацелены на то, чтобы получить какой-то результат. На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748915713.html
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политика, великобритания, кипр, александр хинштейн, европейский банк реконструкции и развития, единая россия, кпрф
17:49 15.09.2021
 
Хинштейн отреагировал на запрос депутата от КПРФ о признании ЕР иноагентом

Хинштейн назвал запрос депутата от КПРФ Парфенова о признании ЕР иноагентом пиар-ходом

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Запрос депутата ГД от КПРФ Дениса Парфенова о признании "Единой России" иноагентом - не более чем пиар-ход или провокация накануне выборов, очевидно, что оно не имеет цели объективного разбирательства, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.
Парфенов направил в Минюст запрос о признании ЕР иноагентом, соответствующий депутатский запрос имеется в распоряжении РИА Новости. В запросе Парфенов ссылается на сводный финансовый отчет ЕР за 2020 год, согласно которому партия получала пожертвования от различных зарубежных организаций, в том числе от ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" , одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания), от ООО "Белкамнефть", где одним из акционеров является ООО "МОРТЭН" которое, согласно выписке из ЕГРЮЛ, полностью принадлежит Сотри сервисиз лимитед (Кипр) и от ООО "РУСМАШЭНЕРГО", где единственным собственником является Дельфинус дельта ЛТД (Кипр).
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 18:00Выборы в Государственную думу
В КПРФ назвали способ решения проблемы кандидатов-двойников
В запросе депутат отмечает, что, согласно статье №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", осуществление некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, деятельности, способствующей выдвижению, регистрации и избранию кандидатов депутатами Государственной думы, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается.
"Об этом я слышу впервые. Воспринимать это надо не более чем как пиар-ход накануне выборов. Хотя не могу исключить и каких-либо провокаций со стороны наших оппонентов. Тем не менее, совершенно очевидно, что такого рода обращения не преследуют своей целью объективного разбирательства, и нацелены на то, чтобы получить какой-то результат. На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - сказал Хинштейн.
Сергей Миронов и Захар Прилепин во время совещания предвыборного штаба партии Справедливая Россия – за правду - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 12:26Выборы в Государственную думу
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ПолитикаВеликобританияКипрАлександр ХинштейнЕвропейский банк реконструкции и развитияЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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