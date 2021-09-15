https://ria.ru/20210915/vybory-1750170921.html

ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах

ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах - РИА Новости, 15.09.2021

ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах

ЦИК направит членов комиссии в ряд регионов для предотвращения нарушений на выборах, в том числе и в Санкт-Петербург, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:01

2021-09-15T15:01

2021-09-15T15:01

выборы в государственную думу

политика

челябинская область

санкт-петербург

иркутская область

выборы в государственную думу

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108988_0:281:3077:2012_1920x0_80_0_0_0996a666a92d30416ee2c3cd3aaf2e80.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЦИК направит членов комиссии в ряд регионов для предотвращения нарушений на выборах, в том числе и в Санкт-Петербург, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы рады, что в большинстве регионов все нормально, но там, где нас тревожит та или иная ситуация с учётом того, что там была информация о нарушениях или возможных нарушениях, мы воспользовавшись прошлой инициативой по поводу создания так называемых "троек", когда мы понимаем, что в том или ином регионе могут быть нарушения, и наших компетенций может быть недостаточно, вот эти "тройки" с привлечением представителей правоохранительных органов туда направим", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Соответствующая группа, по ее словам, может быть в ближайшее время направлена в Санкт-Петербург, под руководством члена ЦИК Николая Левичева, сотрудников аппарата, представителей правоохранительных органов."Левичев будет располагаться в городской избирательной комиссии, чтобы делать все возможное в Санкт-Петербурге, откуда у нас большое количество жалоб на нарушения. Мы не очень рассчитываем на местные правоохранительные органы, поэтому пригласили представителей прокуратуры и МВД федеральных, чтобы вместе с нами попытались держать в узде тех, кто попытается осуществить какие-то правонарушения, бьющие по репутации города", - пояснила Памфилова.Члены ЦИК поедут и в другие регионы, в частности, Андрей Шутов - в Иркутскую область, Евгений Шевченко - в Челябинскую область, специальная группа будет направлена в Королёв, сообщила председатель Центризбиркома.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750150602.html

челябинская область

санкт-петербург

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, санкт-петербург, иркутская область, выборы в государственную думу, элла памфилова