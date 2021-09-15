https://ria.ru/20210915/vybory-1750170921.html
ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах
ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах - РИА Новости, 15.09.2021
ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах
ЦИК направит членов комиссии в ряд регионов для предотвращения нарушений на выборах, в том числе и в Санкт-Петербург, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:01
2021-09-15T15:01
2021-09-15T15:01
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
санкт-петербург
иркутская область
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ЦИК направит членов комиссии в ряд регионов для предотвращения нарушений на выборах, в том числе и в Санкт-Петербург, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы рады, что в большинстве регионов все нормально, но там, где нас тревожит та или иная ситуация с учётом того, что там была информация о нарушениях или возможных нарушениях, мы воспользовавшись прошлой инициативой по поводу создания так называемых "троек", когда мы понимаем, что в том или ином регионе могут быть нарушения, и наших компетенций может быть недостаточно, вот эти "тройки" с привлечением представителей правоохранительных органов туда направим", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Соответствующая группа, по ее словам, может быть в ближайшее время направлена в Санкт-Петербург, под руководством члена ЦИК Николая Левичева, сотрудников аппарата, представителей правоохранительных органов."Левичев будет располагаться в городской избирательной комиссии, чтобы делать все возможное в Санкт-Петербурге, откуда у нас большое количество жалоб на нарушения. Мы не очень рассчитываем на местные правоохранительные органы, поэтому пригласили представителей прокуратуры и МВД федеральных, чтобы вместе с нами попытались держать в узде тех, кто попытается осуществить какие-то правонарушения, бьющие по репутации города", - пояснила Памфилова.Члены ЦИК поедут и в другие регионы, в частности, Андрей Шутов - в Иркутскую область, Евгений Шевченко - в Челябинскую область, специальная группа будет направлена в Королёв, сообщила председатель Центризбиркома.
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политика, челябинская область, санкт-петербург, иркутская область, выборы в государственную думу, элла памфилова
ЦИК направит членов комиссии в регионы для борьбы с нарушениями на выборах
ЦИК направит членов комиссии в некоторые регионы для предотвращения нарушений на выборах
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
ЦИК направит членов комиссии в ряд регионов для предотвращения нарушений на выборах, в том числе и в Санкт-Петербург
, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Мы рады, что в большинстве регионов все нормально, но там, где нас тревожит та или иная ситуация с учётом того, что там была информация о нарушениях или возможных нарушениях, мы воспользовавшись прошлой инициативой по поводу создания так называемых "троек", когда мы понимаем, что в том или ином регионе могут быть нарушения, и наших компетенций может быть недостаточно, вот эти "тройки" с привлечением представителей правоохранительных органов туда направим", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Соответствующая группа, по ее словам, может быть в ближайшее время направлена в Санкт-Петербург, под руководством члена ЦИК Николая Левичева, сотрудников аппарата, представителей правоохранительных органов.
"Левичев будет располагаться в городской избирательной комиссии, чтобы делать все возможное в Санкт-Петербурге, откуда у нас большое количество жалоб на нарушения. Мы не очень рассчитываем на местные правоохранительные органы, поэтому пригласили представителей прокуратуры и МВД федеральных, чтобы вместе с нами попытались держать в узде тех, кто попытается осуществить какие-то правонарушения, бьющие по репутации города", - пояснила Памфилова.
Члены ЦИК поедут и в другие регионы, в частности, Андрей Шутов - в Иркутскую область
, Евгений Шевченко - в Челябинскую область
, специальная группа будет направлена в Королёв
, сообщила председатель Центризбиркома.