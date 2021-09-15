00:29 15.09.2021 (обновлено: 01:28 15.09.2021)
ЦИК исключил из федеральных списков 27 кандидатов на выборах в Госдуму
ЦИК: 27 кандидатов на выборах исключены из федеральных списков по статье об экстремизме
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За весь период избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федеральных списков исключили 290 кандидатов, из них 27 — по новой статье закона о принадлежности к экстремистской деятельности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
"За весь период избирательной кампании были исключены из федеральных списков 290 кандидатов. Из них 211 кандидатов (73 процентов) исключены на основании решений самих политических партий или личных заявлений кандидатов. И только 79 кандидатов (27 процентов), в том числе 27 человек — по новой статье о принадлежности к экстремистской деятельности — исключены Центральной избирательной комиссией", — сказала Памфилова.
"В целом причины отказа разные. Это и судимости по определенным статьям, и двойное гражданство, и наличие зарубежных финансовых активов, и недочеты в документах", — пояснила Памфилова.
Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.