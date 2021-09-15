https://ria.ru/20210915/vybory-1750091121.html

ЦИК исключил из федеральных списков 27 кандидатов на выборах в Госдуму

ЦИК исключил из федеральных списков 27 кандидатов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 15.09.2021

ЦИК исключил из федеральных списков 27 кандидатов на выборах в Госдуму

За весь период избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федеральных списков исключили 290 кандидатов, из них 27 — по новой статье закона о... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T00:29

2021-09-15T00:29

2021-09-15T01:28

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За весь период избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федеральных списков исключили 290 кандидатов, из них 27 — по новой статье закона о принадлежности к экстремистской деятельности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".Глава ЦИК отметила, что это лишь треть от общего числа исключений, принятых самими партиями. Она добавила, что наименьшее количество отказов у КПРФ и партии "Яблоко", в отличие, например, от партии "Новые люди", "где отказов несравнимо больше"."В целом причины отказа разные. Это и судимости по определенным статьям, и двойное гражданство, и наличие зарубежных финансовых активов, и недочеты в документах", — пояснила Памфилова.Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210914/golosovanie-1750080453.html

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политика, москва, госдума рф, элла памфилова, россия