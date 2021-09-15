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Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки

Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки - РИА Новости, 15.09.2021

Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки

Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:41

2021-09-15T20:41

2021-09-15T23:51

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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Опубликованы кадры из подвала, где нашли тело пропавшей в июне девочки

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области.На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие место трагедии, а также подвал дома, где нашли погибшую.Ребенок ушел из дома в селе Казарь 18 июня и пропал. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.Подозреваемый в убийстве девочки задержан, также назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.В МВД рассказали, что к убийству может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.

орловская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой 2021-09-15T20:41 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, видео