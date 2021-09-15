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Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки - РИА Новости, 15.09.2021
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:41
2021-09-15T23:51
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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Опубликованы кадры из подвала, где нашли тело пропавшей в июне девочки
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области.На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие место трагедии, а также подвал дома, где нашли погибшую.Ребенок ушел из дома в селе Казарь 18 июня и пропал. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.Подозреваемый в убийстве девочки задержан, также назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.В МВД рассказали, что к убийству может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.
орловская область
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Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, видео
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области.
2021-09-15T20:41
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PT0M22S
20:41 15.09.2021 (обновлено: 23:51 15.09.2021)
 
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки

СК опубликовал кадры с места обнаружения тела девочки, пропавшей в июне под Орлом

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области.
На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие место трагедии, а также подвал дома, где нашли погибшую.
Ребенок ушел из дома в селе Казарь 18 июня и пропал. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.
Подозреваемый в убийстве девочки задержан, также назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
В МВД рассказали, что к убийству может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.
 
ПроисшествияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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