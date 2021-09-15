https://ria.ru/20210915/video-1750234250.html
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки - РИА Новости, 15.09.2021
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:41
2021-09-15T20:41
2021-09-15T23:51
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Опубликованы кадры из подвала, где нашли тело пропавшей в июне девочки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750227842_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_751aa24ef269eb12718a2d7802303c43.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения тела девятилетней девочки, пропавшей в июне в Орловской области.На кадрах видны сотрудники ведомства, осматривающие место трагедии, а также подвал дома, где нашли погибшую.Ребенок ушел из дома в селе Казарь 18 июня и пропал. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.Подозреваемый в убийстве девочки задержан, также назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.В МВД рассказали, что к убийству может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера.
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750227842_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_aca94127056484b5ccfe51c41dda0ced.jpg
Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой
2021-09-15T20:41
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, видео
20:41 15.09.2021 (обновлено: 23:51 15.09.2021)
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
СК опубликовал кадры с места обнаружения тела девочки, пропавшей в июне под Орлом