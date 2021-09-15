https://ria.ru/20210915/orel-1750224858.html

Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей

Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей - РИА Новости, 16.09.2021

Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей

В Орловской области нашли тело девочки, которая пропала без вести в середине июня, подозреваемого в ее убийстве задержали, сообщили в СК. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-15T19:06

2021-09-15T19:06

2021-09-16T01:30

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Орловской области нашли тело девочки, которая пропала без вести в середине июня, подозреваемого в ее убийстве задержали, сообщили в СК.Девятилетняя Виктория Гнедова 18 июня ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района и не вернулась. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.Как сообщило следствие, тело девочки нашли закопанным в подвале многоквартирного дома. Идентифицировать ее удалось по одежде.Следователи осмотрели место происшествия, по делу назначат судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.По подозрению в убийстве задержали местного жителя. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, по предварительным данным, это сосед семьи девочки.В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что к этому преступлению может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера. Он уже находится под стражей.

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

https://ria.ru/20210819/devochka-1746382529.html

орловская область

россия

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Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой 2021-09-15T19:06 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия