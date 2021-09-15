https://ria.ru/20210915/orel-1750224858.html
Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей
Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей - РИА Новости, 16.09.2021
Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей
В Орловской области нашли тело девочки, которая пропала без вести в середине июня, подозреваемого в ее убийстве задержали, сообщили в СК. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-15T19:06
2021-09-15T19:06
2021-09-16T01:30
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Орловской области нашли тело девочки, которая пропала без вести в середине июня, подозреваемого в ее убийстве задержали, сообщили в СК.Девятилетняя Виктория Гнедова 18 июня ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района и не вернулась. В масштабных поисках участвовали местные жители, волонтеры и личный состав полиции.Как сообщило следствие, тело девочки нашли закопанным в подвале многоквартирного дома. Идентифицировать ее удалось по одежде.Следователи осмотрели место происшествия, по делу назначат судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.По подозрению в убийстве задержали местного жителя. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, по предварительным данным, это сосед семьи девочки.В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что к этому преступлению может быть причастен 61-летний мужчина, которого ранее задержали по другому делу — о насильственных действиях сексуального характера. Он уже находится под стражей.
https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html
https://ria.ru/20210819/devochka-1746382529.html
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Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей малолетней Виктории Гнедовой
2021-09-15T19:06
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:06 15.09.2021 (обновлено: 01:30 16.09.2021)
Пропавшую в июне в Орловской области девочку нашли погибшей
В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в июне