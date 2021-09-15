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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750245531.html
Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг
Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг - РИА Новости, 16.09.2021
Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг
Победители первого розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса скоро получат уведомление от портала госуслуг, сообщили РИА Новости в Минцифры. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-15T23:51
2021-09-16T00:06
распространение коронавируса
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
здоровье - общество
олег качанов
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители первого розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса скоро получат уведомление от портала госуслуг, сообщили РИА Новости в Минцифры.Он отметил, что это учтут при втором розыгрыше, а денежные призы получат 505 победителей.Вместе с уведомлением о призе придет ссылка на специальную форму, где нужно будет ввести реквизиты карты "Мир" для перечисления денег.Победителей случайным образом выбрал компьютер, каждый получит по сто тысяч рублей.Следующий тираж состоится 14 октября.Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.Официальный сайт проекта — бонусзаздоровье.рф.
https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749970633.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье - общество, олег качанов, россия, коронавирус в россии
23:51 15.09.2021 (обновлено: 00:06 16.09.2021)
 
Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг

Минцифры: победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители первого розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса скоро получат уведомление от портала госуслуг, сообщили РИА Новости в Минцифры.
"Из 500 выигравших записей на первом этапе розыгрыша только 495 полностью соответствуют критериям розыгрыша, установленным постановлением правительства", — уточнил замглавы министерства Олег Качанов, слова которого привела пресс-служба.
Он отметил, что это учтут при втором розыгрыше, а денежные призы получат 505 победителей.
Вместе с уведомлением о призе придет ссылка на специальную форму, где нужно будет ввести реквизиты карты "Мир" для перечисления денег.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Победителей случайным образом выбрал компьютер, каждый получит по сто тысяч рублей.
Следующий тираж состоится 14 октября.
Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
Официальный сайт проекта — бонусзаздоровье.рф.
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Распространение коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Здоровье - ОбществоОлег КачановРоссияКоронавирус в России
 
 
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