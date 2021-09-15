https://ria.ru/20210915/vaktsinatsiya-1750245531.html

Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг

Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг - РИА Новости, 16.09.2021

Победители розыгрыша среди привитых получат уведомление от портала госуслуг

Победители первого розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса скоро получат уведомление от портала госуслуг, сообщили РИА Новости в Минцифры. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-15T23:51

2021-09-15T23:51

2021-09-16T00:06

распространение коронавируса

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

здоровье - общество

олег качанов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победители первого розыгрыша призов среди вакцинированных от коронавируса скоро получат уведомление от портала госуслуг, сообщили РИА Новости в Минцифры.Он отметил, что это учтут при втором розыгрыше, а денежные призы получат 505 победителей.Вместе с уведомлением о призе придет ссылка на специальную форму, где нужно будет ввести реквизиты карты "Мир" для перечисления денег.Победителей случайным образом выбрал компьютер, каждый получит по сто тысяч рублей.Следующий тираж состоится 14 октября.Принять участие в лотерее могут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.Официальный сайт проекта — бонусзаздоровье.рф.

https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749970633.html

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748033773.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье - общество, олег качанов, россия, коронавирус в россии