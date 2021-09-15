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Турецкий профессор предупредил Анкару о "пугающем Севастополе"
Турецкий профессор предупредил Анкару о "пугающем Севастополе" - РИА Новости, 15.09.2021
Турецкий профессор предупредил Анкару о "пугающем Севастополе"
Россия "пытается загнать Турцию в угол", расширяя свое влияние в регионе, заявил профессор Сезаи Озчелик. Его слова приводит газета Türkiye. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T20:42
2021-09-15T20:42
в мире
безопасность
сирия
республика крым
турция
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия "пытается загнать Турцию в угол", расширяя свое влияние в регионе, заявил профессор Сезаи Озчелик. Его слова приводит газета Türkiye."Пытается окружить через Крым на севере и через Сирию на юге", — сказал он.Ученый признался, что больше всего его пугает Севастополь и российская авиабаза Хмеймим. Также он заявил, что в некоторых странах Россия "формирует общественное мнение в свою пользу", в частности, с помощью средств массовой информации.В Москве неоднократно подчеркивали, что страна не намерена на кого бы то ни было нападать и не несет никакой угрозы безопасности других государств. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также называл отношения между Россией и Турцией партнерскими, за исключением разногласий по теме Крыма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, безопасность, сирия, республика крым, турция, россия
20:42 15.09.2021
 
Турецкий профессор предупредил Анкару о "пугающем Севастополе"

Профессор Озчелик заявил, что Россия загнала Турцию в угол

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия "пытается загнать Турцию в угол", расширяя свое влияние в регионе, заявил профессор Сезаи Озчелик. Его слова приводит газета Türkiye.
"Пытается окружить через Крым на севере и через Сирию на юге", — сказал он.
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Ученый признался, что больше всего его пугает Севастополь и российская авиабаза Хмеймим. Также он заявил, что в некоторых странах Россия "формирует общественное мнение в свою пользу", в частности, с помощью средств массовой информации.
В Москве неоднократно подчеркивали, что страна не намерена на кого бы то ни было нападать и не несет никакой угрозы безопасности других государств. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также называл отношения между Россией и Турцией партнерскими, за исключением разногласий по теме Крыма.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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