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Отношения России и Турции партнерские, кроме темы Крыма, заявил Песков
Отношения России и Турции партнерские, кроме темы Крыма, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
Отношения России и Турции партнерские, кроме темы Крыма, заявил Песков
Отношения России и Турции носят не декларативный, а партнерский характер, основывающийся на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:51
2021-08-25T12:53
политика
республика крым
турция
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Отношения России и Турции носят не декларативный, а партнерский характер, основывающийся на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине. Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, ровно, как и другим странам, "реальное положение дел с этим российским регионом"."Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html
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политика, республика крым, турция, дмитрий песков, россия
12:51 25.08.2021 (обновлено: 12:53 25.08.2021)
 
Отношения России и Турции партнерские, кроме темы Крыма, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: отношения с Турцией партнерские, но есть разногласия по Крыму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Отношения России и Турции носят не декларативный, а партнерский характер, основывающийся на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Крымская платформа" сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине. Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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"Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, ровно, как и другим странам, "реальное положение дел с этим российским регионом".
"Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаРеспублика КрымТурцияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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