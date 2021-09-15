https://ria.ru/20210915/sobstvennik-1750138586.html

Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново

Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново - РИА Новости, 15.09.2021

Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:16

2021-09-15T12:16

2021-09-15T12:16

происшествия

сергиев посад

таджикистан

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку, сообщила пресс-служба ведомства.В лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверяет законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в поселке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, а также установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с информацией в СМИ о переезде мигрантов в другое общежитие Бастрыкин поручил проверить условия и дальнейшую занятость данных работников.Также СК проверит сведения о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий, и даст оценку действиям или бездействию местных органов власти."Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html

сергиев посад

таджикистан

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки. 2021-09-15T12:16 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, таджикистан, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)