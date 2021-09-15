Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/sobstvennik-1750138586.html
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново - РИА Новости, 15.09.2021
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:16
2021-09-15T12:16
происшествия
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бужаниново (деревня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750013090_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b281ceb0e838eaf2b717f0685aeac359.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку, сообщила пресс-служба ведомства.В лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверяет законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в поселке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, а также установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с информацией в СМИ о переезде мигрантов в другое общежитие Бастрыкин поручил проверить условия и дальнейшую занятость данных работников.Также СК проверит сведения о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий, и даст оценку действиям или бездействию местных органов власти."Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
2021-09-15T12:16
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750013090_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29960d87a4050ca3be8634b99fa973a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сергиев посад, таджикистан, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)
12:16 15.09.2021
 
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново

Глава СК Бастрыкин поручил установить общежития в Бужаниново, где убили пенсионерку

© РИА Новости / Виктор ЗванцевОбщежитие мигрантов в Бужаниново
Общежитие мигрантов в Бужаниново - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку, сообщила пресс-служба ведомства.
В лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверяет законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.
"Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в поселке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, а также установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с информацией в СМИ о переезде мигрантов в другое общежитие Бастрыкин поручил проверить условия и дальнейшую занятость данных работников.
Также СК проверит сведения о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий, и даст оценку действиям или бездействию местных органов власти.
"Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - подчеркивается в сообщении.
Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново
Вчера, 13:45
Очевидцы рассказали подробности ЧП в Бужаниново, где убили пенсионерку
 
ПроисшествияСергиев ПосадТаджикистанМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияБужаниново (деревня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния