https://ria.ru/20210915/sobstvennik-1750138586.html
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново - РИА Новости, 15.09.2021
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:16
2021-09-15T12:16
2021-09-15T12:16
происшествия
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном поселке Бужаниново, где убили и изнасиловали пенсионерку, сообщила пресс-служба ведомства.В лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверяет законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц."Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в поселке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, а также установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с информацией в СМИ о переезде мигрантов в другое общежитие Бастрыкин поручил проверить условия и дальнейшую занятость данных работников.Также СК проверит сведения о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий, и даст оценку действиям или бездействию местных органов власти."Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
сергиев посад
таджикистан
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
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Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
2021-09-15T12:16
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РИА Новости
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происшествия, сергиев посад, таджикистан, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, бужаниново (деревня)
Бастрыкин поручил установить собственника общежития в Бужаниново
Глава СК Бастрыкин поручил установить общежития в Бужаниново, где убили пенсионерку