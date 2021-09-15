https://ria.ru/20210915/smert-1750136775.html

В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких

В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких - РИА Новости, 15.09.2021

В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких

Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого якобы была найдена иголка в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:04

2021-09-15T12:04

2021-09-15T12:04

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого якобы была найдена иголка в легких, сообщает пресс-служба ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора... проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что новорожденный мальчик умер спустя сутки после выписки из детской больницы города, по предварительным данным, в легких у него обнаружили иглу от шприца.

https://ria.ru/20210416/mladenets-1728587071.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)