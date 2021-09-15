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В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких
В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких - РИА Новости, 15.09.2021
В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких
Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого якобы была найдена иголка в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:04
2021-09-15T12:04
2021-09-15T12:04
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого якобы была найдена иголка в легких, сообщает пресс-служба ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора... проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что новорожденный мальчик умер спустя сутки после выписки из детской больницы города, по предварительным данным, в легких у него обнаружили иглу от шприца.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
В Петербурге проверят сообщения о смерти младенца с иголкой в легких
В Петербурге проверят данные о смерти младенца с иглой в легких после выписки из больницы