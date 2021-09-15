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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210915/skver-1750151679.html
Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге
Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге - РИА Новости, 15.09.2021
Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге
В Петербурге открыли сквер "Осенний марафон" по мотивам известного советского фильма, именно в этом месте — на пересечении улицы Кораблестроителей и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:32
2021-09-15T15:32
культура
санкт-петербург
георгий данелия
олег басилашвили
новости культуры
кино и сериалы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Петербурге открыли сквер "Осенний марафон" по мотивам известного советского фильма, именно в этом месте — на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной — снималось большинство кадров."Этот сквер сделан по заявкам жителей, он отражает мотивы известного фильма "Осенний марафон". Его особенность в том, что он полностью придуман жителями микрорайона. Плюсом мы выполнили благоустройство Новосмоленской набережной. Сейчас эта часть Василеостровского района получает новое развитие и приобретает новый эстетический вид", — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.Инициатива создания сквера стала победителем проекта "Твой бюджет" в 2019 году. Инициатором идеи выступила жительница Василеостровского района Вера Рязанова, которая предложила благоустроить территорию, где были сняты ключевые кадры фильма "Осенний марафон". Главный герой Бузыкин жил в доме №23 корпус 1 по улице Кораблестроителей напротив севера.Сейчас сквер превратился в общественное пространство с зоной отдыха, озеленением, пешеходными дорожками и артефактами, напоминающими о фильме: телефонной будкой с цитатами киногероев, шахматами на скамейке и кованными наручными часами с памятными датами.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при разработке проекта также были учтены пожелания жителей, которые просили максимально сохранить существующие деревья и кустарники. На территории сквера "Осенний марафон" высажено более 80 хвойных и лиственных деревьев, а также 935 кустарников разных пород.
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санкт-петербург, георгий данелия, олег басилашвили , новости культуры, кино и сериалы
15:32 15.09.2021
 
Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге

Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге

© Фото : Сквер "Осенний марафон" / Светлана БутузоваСквер "Осенний марафон" в Санкт-Петербурге
Сквер Осенний марафон в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Сквер "Осенний марафон" / Светлана Бутузова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Петербурге открыли сквер "Осенний марафон" по мотивам известного советского фильма, именно в этом месте — на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной — снималось большинство кадров.
"Этот сквер сделан по заявкам жителей, он отражает мотивы известного фильма "Осенний марафон". Его особенность в том, что он полностью придуман жителями микрорайона. Плюсом мы выполнили благоустройство Новосмоленской набережной. Сейчас эта часть Василеостровского района получает новое развитие и приобретает новый эстетический вид", — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Инициатива создания сквера стала победителем проекта "Твой бюджет" в 2019 году. Инициатором идеи выступила жительница Василеостровского района Вера Рязанова, которая предложила благоустроить территорию, где были сняты ключевые кадры фильма "Осенний марафон". Главный герой Бузыкин жил в доме №23 корпус 1 по улице Кораблестроителей напротив севера.
Кадр из фильма "Осенний марафон"
Кадр из фильма Осенний марафон
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Кадр из фильма "Осенний марафон"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСлева направо: Евгений Леонов в роли Харитонова, Олег Басилашвили в роли Бузыкина и Норберт Кухинке в роли Билла Хансена на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
Евгений Леонов, Олег Басилашвили, Норберт Кухинке на съемках фильма Осенний марафон режиссера Георгия Данелии
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Слева направо: Евгений Леонов в роли Харитонова, Олег Басилашвили в роли Бузыкина и Норберт Кухинке в роли Билла Хансена на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 2
Кадр из фильма "Осенний марафон"
2 из 2
Слева направо: Евгений Леонов в роли Харитонова, Олег Басилашвили в роли Бузыкина и Норберт Кухинке в роли Билла Хансена на съемках фильма "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелии.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сейчас сквер превратился в общественное пространство с зоной отдыха, озеленением, пешеходными дорожками и артефактами, напоминающими о фильме: телефонной будкой с цитатами киногероев, шахматами на скамейке и кованными наручными часами с памятными датами.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при разработке проекта также были учтены пожелания жителей, которые просили максимально сохранить существующие деревья и кустарники. На территории сквера "Осенний марафон" высажено более 80 хвойных и лиственных деревьев, а также 935 кустарников разных пород.
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