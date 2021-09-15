Сквер по мотивам фильма "Осенний марафон" открыли в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Петербурге открыли сквер "Осенний марафон" по мотивам известного советского фильма, именно в этом месте — на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной — снималось большинство кадров."Этот сквер сделан по заявкам жителей, он отражает мотивы известного фильма "Осенний марафон". Его особенность в том, что он полностью придуман жителями микрорайона. Плюсом мы выполнили благоустройство Новосмоленской набережной. Сейчас эта часть Василеостровского района получает новое развитие и приобретает новый эстетический вид", — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.Инициатива создания сквера стала победителем проекта "Твой бюджет" в 2019 году. Инициатором идеи выступила жительница Василеостровского района Вера Рязанова, которая предложила благоустроить территорию, где были сняты ключевые кадры фильма "Осенний марафон". Главный герой Бузыкин жил в доме №23 корпус 1 по улице Кораблестроителей напротив севера.Сейчас сквер превратился в общественное пространство с зоной отдыха, озеленением, пешеходными дорожками и артефактами, напоминающими о фильме: телефонной будкой с цитатами киногероев, шахматами на скамейке и кованными наручными часами с памятными датами.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при разработке проекта также были учтены пожелания жителей, которые просили максимально сохранить существующие деревья и кустарники. На территории сквера "Осенний марафон" высажено более 80 хвойных и лиственных деревьев, а также 935 кустарников разных пород.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Петербурге открыли сквер "Осенний марафон" по мотивам известного советского фильма, именно в этом месте — на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной — снималось большинство кадров.
"Этот сквер сделан по заявкам жителей, он отражает мотивы известного фильма "Осенний марафон". Его особенность в том, что он полностью придуман жителями микрорайона. Плюсом мы выполнили благоустройство Новосмоленской набережной. Сейчас эта часть Василеостровского района получает новое развитие и приобретает новый эстетический вид", — рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Инициатива создания сквера стала победителем проекта "Твой бюджет" в 2019 году. Инициатором идеи выступила жительница Василеостровского района Вера Рязанова, которая предложила благоустроить территорию, где были сняты ключевые кадры фильма "Осенний марафон". Главный герой Бузыкин жил в доме №23 корпус 1 по улице Кораблестроителей напротив севера.
Сейчас сквер превратился в общественное пространство с зоной отдыха, озеленением, пешеходными дорожками и артефактами, напоминающими о фильме: телефонной будкой с цитатами киногероев, шахматами на скамейке и кованными наручными часами с памятными датами.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при разработке проекта также были учтены пожелания жителей, которые просили максимально сохранить существующие деревья и кустарники. На территории сквера "Осенний марафон" высажено более 80 хвойных и лиственных деревьев, а также 935 кустарников разных пород.
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