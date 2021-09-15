https://ria.ru/20210915/sirota-1750054531.html

Полжизни в палатке: почему сирота с Алтая вынужден скитаться по Москве

Полжизни в палатке: почему сирота с Алтая вынужден скитаться по Москве - РИА Новости, 15.09.2021

Полжизни в палатке: почему сирота с Алтая вынужден скитаться по Москве

Сирота Юрий Усольцев оказался на улице еще в начале нулевых — сразу после детдома. Полагающуюся ему квартиру не дали. Юрий утверждает: не знал даже, что есть... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T08:00

2021-09-15T08:00

2021-09-15T11:13

общество

бездомные

в россии

жилье

сироты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748863121_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_760c2a25a1925f693d8dd09c0784ea2c.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Святослав Петров. Сирота Юрий Усольцев оказался на улице еще в начале нулевых — сразу после детдома. Полагающуюся ему квартиру не дали. Юрий утверждает: не знал даже, что есть такой закон. Сейчас скитается по московским подъездам и скверам, перебивается случайными заработками. Но до сих надеется, что жизнь наладится.Турист поневолеВ кустах неподалеку от парка Сокольники время от времени появляется палатка камуфляжной расцветки. В ней уже много лет ночует невысокий тихий человек, очень скромно, но опрятно одетый. Усольцеву 37, но выглядит значительно старше. Больше половины жизни он провел на улице.Мать никогда не видел, отца сбил поезд, а бабушка умерла от инфаркта, когда мальчику было девять. Юрия отправили в детский дом в селе Сычевка Алтайского края. Усыновить его никто не захотел. Говорит, за все время, пока был в интернате, только один ребенок попал в семью — к американцам.После приюта освоил профессию пасечника в техникуме и подался в Москву — на Алтае не было ни работы, ни крыши над головой.Беседовать с незнакомцами, а тем более с журналистами, для него стресс. Постоянно трясется: врожденное нервное расстройство. По его словам, заболевание потянуло бы на вторую группу инвалидности, если бы он мог ее оформить.Приехав в Москву в начале нулевых, молодой человек брался за любую подработку. Был охранником, курьером, администратором компьютерного клуба и даже страховым агентом. Сейчас — грузчик. Платят тысячу рублей за смену. Таскать коробки тяжело из-за болезни, но выбора нет.О нормальной работе можно только мечтать: без прописки официально не трудоустроишься. Последнее место регистрации — Сычевский детдом, которого уже не существует. С тех пор в паспорте в соответствующей графе — прочерк."Некоторые бездомные идут в "работные дома", но это, по сути, рабство, — рассказывает Юрий. — Где-то вообще не платят, а только кормят и кров предоставляют, да и то это все по минимуму. Например, дворники получают 600 рублей за 12-часовую смену, а живут в бытовке".В среднем он зарабатывает по 20-30 тысяч рублей в месяц. Хватает "в упор", хотя жилье он не снимает, а еду и одежду иногда удается раздобыть бесплатно. Мыться ходит в баню при православном храме или к другу Евгению Седову. Седов тоже до недавнего времени был бездомным сиротой, однако при поддержке журналистов и прокуратуры получил квартиру.Крысы и подросткиРаньше на зиму Юрия брал к себе домой знакомый."Все время там жить не получалось: у него были слабое здоровье и нервы, — объясняет Усольцев. — Иногда становился "психическим". Недавно Павел умер, и теперь зимой я ночую в подъездах".Летом он ставит палатку то в районе Сокольников, то у Мосгорсуда, то на территории Лосиного острова. Жилище постоянно обворовывают, поэтому особо ценные вещи хранит у друзей. Один раз стащили и саму палатку. Хуже всего — когда пропадает паспорт. Его крали дважды. Сейчас восстановить документ можно в любом отделении МФЦ, но раньше — только в Алтайском крае: ездил туда автостопом и электричками. Дорога занимала три недели."По пути на остановках заходишь в монастыри и храмы, — говорит Юрий. — Там накормят всегда бесплатно, кров дадут. Ну и работу мелкую иногда дают. Однажды у батюшки неделю поработал — десять тысяч заплатили".Лицо и руки у него покрыты шрамами и рубцами.Еще одна угроза — крысы. От них Юрия защищает Маня, прибившаяся уличная кошка."Без нее пропал бы, — усмехается он. — Однажды в лесу было нашествие грызунов — их выгнали из старого здания лесопилки. Кошка спасла палатку от нападений. Благодаря ей хоть какие-то припасы еды сохраняю. Да и не так одиноко с ней".Лечится сам — к врачу обратиться не может: нет полиса ОМС. А болеет регулярно — в палатке легко простудиться даже летом."Место, где тебя ждут"Юрий до сих пор мечтает, что когда-то обретет дом и семью. Несколько лет назад познакомился с женщиной, но не сложилось: родственники были резко против союза с сиротой и бездомным.О собственных правах представления у него смутные. О том, что ему, как сироте, полагалась квартира, узнал недавно. И как ее добиться, не представляет. Сейчас ему помогает Евгений Седов, у которого есть опыт общения с чиновниками.С вопросом, как Усольцеву получить положенное жилье, РИА новости обратилось в Министерство образования и науки Алтайского края. На момент публикации ответа не поступило.Помимо алтайских властей, у Юрия есть надежда на федеральные. Летом 2021-го зампредседателя правительства России Татьяна Голикова давала Минстрою и Минфину поручение изучить возможность постановки бездомных в очередь на социальный наем жилья. До 20 сентября ведомства должны предоставить доклад. Юрий рассчитывает — появится закон о помощи таким, как он.

https://ria.ru/20210907/bezdomnye-1748878254.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, бездомные, в россии, жилье, сироты