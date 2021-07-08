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В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства" - РИА Новости, 08.07.2021
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:09
2021-07-08T09:09
2021-07-08T09:09
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
татьяна голикова
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", - говорится в документе.Ведомства также разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", - говорится в документе.Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью, а также проработать вопрос об изменении размера госпошлины для получения нового паспорта такими людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко) совместно с ФОМС (Е.Е. Чернякова) при участии Минтруда России (А.О. Котяков) разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента (порядка) межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания", - говорится в документе.Работа должна быть завершена до 30 октября.Минфину и МВД поручено проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.
https://ria.ru/20210514/obschestvo-1732350263.html
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internet-group@rian.ru
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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), татьяна голикова, министерство финансов рф (минфин россии), общество
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
Голикова поручила уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России
(А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", - говорится в документе.
Ведомства также разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.
Татьяна Голикова поручила Минстрою
и Минфину
проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", - говорится в документе.
Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.
Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью, а также проработать вопрос об изменении размера госпошлины для получения нового паспорта такими людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко) совместно с ФОМС (Е.Е. Чернякова) при участии Минтруда России (А.О. Котяков) разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента (порядка) межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания", - говорится в документе.
Работа должна быть завершена до 30 октября.
Минфину и МВД поручено проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.