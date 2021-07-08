Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/bezdomnye-1740378717.html
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства" - РИА Новости, 08.07.2021
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:09
2021-07-08T09:09
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
татьяна голикова
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821860_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_0974c8c0647668786721a92e3c530ae5.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", - говорится в документе.Ведомства также разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", - говорится в документе.Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью, а также проработать вопрос об изменении размера госпошлины для получения нового паспорта такими людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко) совместно с ФОМС (Е.Е. Чернякова) при участии Минтруда России (А.О. Котяков) разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента (порядка) межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания", - говорится в документе.Работа должна быть завершена до 30 октября.Минфину и МВД поручено проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.
https://ria.ru/20210514/obschestvo-1732350263.html
https://ria.ru/20210206/bezdomnye-1596335193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_898e583ed58378fd9baa66efe6359009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), татьяна голикова, министерство финансов рф (минфин россии), общество
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
09:09 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" в Москве
Бездомные получают помощь от волонтеров благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки Доктор Лиза в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Голикова поручила уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие "гражданин без определенного места жительства", обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства", - говорится в документе.
Бездомный - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 17:13
В России предложили создать реестр бездомных людей
Ведомства также разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.
Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минстрою России (И.Э. Файзуллин), Минфину России (А.Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина", - говорится в документе.
Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.
Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью, а также проработать вопрос об изменении размера госпошлины для получения нового паспорта такими людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко) совместно с ФОМС (Е.Е. Чернякова) при участии Минтруда России (А.О. Котяков) разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента (порядка) межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания", - говорится в документе.
Работа должна быть завершена до 30 октября.
Минфину и МВД поручено проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.
Бездомные люди у автобуса православной службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 20:18
В Москве открылся дневной центр для бездомных
 
РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Татьяна ГоликоваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния