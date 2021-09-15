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Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей
Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:18
2021-09-15T17:18
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
россия
пожар на "невской мануфактуре"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив строение в апреле этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Поясняется, что здание Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Тортон". Согласно выпискам из ЕГРН, правообладателем объекта на праве собственности является АО "Невская Мануфактура". В апреле зданию был причинен значительный вред при пожаре."Таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - указывает суд.Согласно выписке из ЕГРН, АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.Ранее мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура" за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС объекте. Руководитель и его зам были задержаны и им была избрана мера пресечения в виде ареста.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.
https://realty.ria.ru/20210630/konservatsiya-1739282935.html
https://realty.ria.ru/20210412/manufaktura-1727952670.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, пожар на "невской мануфактуре"
17:18 15.09.2021
 
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей

Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру", где был крупный пожар, на миллион рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив строение в апреле этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Пожарный во время тушения пожара в Невской мануфактуре - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 17:49
Суд обязал провести консервацию "Невской мануфактуры" после пожара
Поясняется, что здание Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Тортон". Согласно выпискам из ЕГРН, правообладателем объекта на праве собственности является АО "Невская Мануфактура". В апреле зданию был причинен значительный вред при пожаре.
"Таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - указывает суд.
Согласно выписке из ЕГРН, АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.
Ранее мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура" за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС объекте. Руководитель и его зам были задержаны и им была избрана мера пресечения в виде ареста.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:08
На месте сгоревшей "Невской мануфактуры" разрешено строить высотное жилье
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимостьРоссияПожар на "Невской мануфактуре"
 
 
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