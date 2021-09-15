https://ria.ru/20210915/shtraf-1750201624.html
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей - РИА Новости, 15.09.2021
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей
Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:18
2021-09-15T17:18
2021-09-15T17:18
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
россия
пожар на "невской мануфактуре"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193082_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a413b7fc27cd098b20a1bf9e06b1536e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив строение в апреле этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Поясняется, что здание Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Тортон". Согласно выпискам из ЕГРН, правообладателем объекта на праве собственности является АО "Невская Мануфактура". В апреле зданию был причинен значительный вред при пожаре."Таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - указывает суд.Согласно выписке из ЕГРН, АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.Ранее мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура" за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС объекте. Руководитель и его зам были задержаны и им была избрана мера пресечения в виде ареста.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.
https://realty.ria.ru/20210630/konservatsiya-1739282935.html
https://realty.ria.ru/20210412/manufaktura-1727952670.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193082_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_331062ab67ce2880ba6848032ed25308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, пожар на "невской мануфактуре"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости.
Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив строение в апреле этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ
(Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Поясняется, что здание Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Тортон". Согласно выпискам из ЕГРН, правообладателем объекта на праве собственности является АО "Невская Мануфактура". В апреле зданию был причинен значительный вред при пожаре.
"Таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - указывает суд.
Согласно выписке из ЕГРН, АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.
Ранее мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура" за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС
объекте. Руководитель и его зам были задержаны и им была избрана мера пресечения в виде ареста.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.