https://ria.ru/20210915/shtraf-1750201624.html

Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей

Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей - РИА Новости, 15.09.2021

Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей

Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:18

2021-09-15T17:18

2021-09-15T17:18

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

россия

пожар на "невской мануфактуре"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская Мануфактура", в историческом здании которой произошел пожар, практически полностью уничтожив строение в апреле этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Поясняется, что здание Невской мануфактуры является объектом культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней", входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Тортон". Согласно выпискам из ЕГРН, правообладателем объекта на праве собственности является АО "Невская Мануфактура". В апреле зданию был причинен значительный вред при пожаре."Таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - указывает суд.Согласно выписке из ЕГРН, АО "Невская Мануфактура" было известно о том, что здание является объектом культурного наследия и его необходимо поддерживать в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не проводить работы, изменяющие предмет охраны культурного наследия, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.Ранее мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура" за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС объекте. Руководитель и его зам были задержаны и им была избрана мера пресечения в виде ареста.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.

https://realty.ria.ru/20210630/konservatsiya-1739282935.html

https://realty.ria.ru/20210412/manufaktura-1727952670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, пожар на "невской мануфактуре"