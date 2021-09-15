https://ria.ru/20210915/reyting-1750206865.html
Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года
Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года - РИА Новости, 16.09.2021
Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года
Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-15T17:38
2021-09-15T17:38
2021-09-16T01:38
в мире
сша
италия
китай
spacex
apple
си цзиньпин
илон маск
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год.Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям - "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры". Участники списка не ранжированы.Среди "Лидеров" в этом году значатся глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, президент Сальвадора Найиб Букеле и исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар. Второй год подряд в список этой категории вошли глава КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, бывший президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис."Титанами" Time называет гендиректора Apple Тима Кука, четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, самую титулованную легкоатлетку США Эллисон Феликс и других.В категорию "Новаторов" попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и прочие.Среди "Деятелей искусства" журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет, первую женщину азиатского происхождения, завоевавшую премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Хлою Чжао.Среди "Кумиров" - британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие.В категорию "Изобретателей" вошли основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор компании General Motors Company Мэри Барра и другие.
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в мире, сша, италия, китай, spacex, apple, си цзиньпин, илон маск, ибрахим раиси
17:38 15.09.2021 (обновлено: 01:38 16.09.2021)
Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года
Журнал Time включил певицу Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира в 2021 году