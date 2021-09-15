https://ria.ru/20210915/raketa-1750114628.html

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету с подлодки

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету с подлодки - РИА Новости, 15.09.2021

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету с подлодки

Южная Корея успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, передает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:23

2021-09-15T10:23

2021-09-15T10:59

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 15 сен – РИА Новости. Южная Корея успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента страны.Испытания прошли на общем испытательном полигоне государственного Агентства оборонных разработок Южной Кореи. На них присутствовал президент, ключевые лица из правительства и армии. Сообщается, что в армии проведут оценку результатов эксперимента и, в зависимости от нее поставят данные БРПЛ на вооружение.БРПЛ была запущена с переданной армии 13 августа подводной лодки "Тосан Ан Чхан Хо" (Dosan Ahn Changho) водоизмещением три тысячи тонн. Ракета "точно" поразила намеченные цели на малой дальности."Владение БРПЛ крайне значительно в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны", - сообщили в администрации президента.Как отмечает агентство, БРПЛ трудны в производстве, поэтому ими владеют лишь США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Индия. Южная Корея стала, по мнению агентства, седьмой страной в мире, которой удалось создать свою ракету. Однако ряд южнокорейских СМИ отметили, что, включая КНДР, предшественников у Республики Корея семь, что делает ее восьмой по очереди.Не сообщается, присутствовал ли на испытаниях глава китайского МИД Ван И, который находится с визитом в Сеуле. Но газета "Чунан Ильбо" сообщила со ссылкой на правительственный источник, что КНР отправили к берегам Южной Кореи подводную лодку для сбора информации и слежки за проведением испытаний БРПЛ. Так, подлодка была замечена в Западном море в водах у острова Хыксандо 2 сентября, когда южнокорейская сторона проводила пробные запуски БРПЛ.КНДР в январе этого года на параде по случаю окончания 8-ого съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) представила новую БРПЛ "Пуккыксон-5с".Однако эксперты РИА Новости тогда отмечали, что новая модель является скорее макетом и на реальную доработку ее уйдет много времени. "Пуккыксон-3" была испытана в октябре 2019 года. "Пуккыксон-4" предположительно уже была предназначена разрабатываемой КНДР для 3000-тонной подводной лодки.Ранее в среду КНДР также провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров.

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745130569.html

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

https://ria.ru/20210913/kndr-1749791613.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея), мун чжэ ин