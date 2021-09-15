03:12 15.09.2021 (обновлено: 10:30 15.09.2021)
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Глава РКЦ "Прогресс" Баранов: Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в фейсбуке, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии — "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий: метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале Баранов заявлял СМИ, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.
"РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", — сказал Баранов.
Он уточнил, что работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.
Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.
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В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет "Роскосмос". При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией "ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса".
Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального — все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели) — и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель). По словам собеседника, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода — личная инициатива главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
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