Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 15.09.2021
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:12
2021-09-15T10:30
наука
москва
дмитрий рогозин
российская академия наук
союз
космос - риа наука
луна
ркц "прогресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575143984_0:61:1080:669_1920x0_80_0_0_8996d58111f48cc66b4ed8a68025801b.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в фейсбуке, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии — "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий: метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале Баранов заявлял СМИ, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены."РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", — сказал Баранов.Он уточнил, что работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет "Роскосмос". При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией "ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса".Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального — все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели) — и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель). По словам собеседника, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода — личная инициатива главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html
москва
луна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575143984_33:0:993:720_1920x0_80_0_0_3478caf89a3a13c01a1268ac6a48ab13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, дмитрий рогозин, российская академия наук, союз, космос - риа наука, луна, ркц "прогресс", россия
03:12 15.09.2021 (обновлено: 10:30 15.09.2021)
 
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

Глава РКЦ "Прогресс" Баранов: Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерВид на Луну с борта МКС
Вид на Луну с борта МКС - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.
В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в фейсбуке, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии — "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий: метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале Баранов заявлял СМИ, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.
"РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", — сказал Баранов.
Он уточнил, что работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.
Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.
Прототип космического корабля Орел
4 сентября, 02:38
Роскосмос проводит испытания нового космического корабля "Орел"
В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет "Роскосмос". При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией "ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса".
Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального — все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели) — и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель). По словам собеседника, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода — личная инициатива главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Празднование 50-летия со дня первого полета на Луну в Калифорнии, 2019 год - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 08:00
Почему в США отложили полет на Луну
 
НаукаМоскваДмитрий РогозинРоссийская академия наукСоюзКосмос - РИА НаукаЛунаРКЦ "Прогресс"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Путин предложил Совбезу обсудить участие в международных организациях
14:03На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
14:02На Алтае мужчина получил более 15 лет колонии за изнасилование пенсионерки
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
Лента новостейМолния