https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html

Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 15.09.2021

Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:12

2021-09-15T03:12

2021-09-15T10:30

наука

москва

дмитрий рогозин

российская академия наук

союз

космос - риа наука

луна

ркц "прогресс"

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщил РИА Новости гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.В декабре прошлого года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в фейсбуке, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование "Енисей" (а в более тяжелой версии — "Дон") будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий: метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина. В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале Баранов заявлял СМИ, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены."РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК", — сказал Баранов.Он уточнил, что работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась "Прогрессом" по заказу "Роскосмоса". Ракета должна была собираться из разрабатываемых РКЦ "Прогресс" ракет "Союз-5" и "Союз-6" на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет "Роскосмос". При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией "ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса".Ранее источник РИА Новости сообщал, что вместо кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты в России может быть создан метановый носитель сверхтяжелого класса: шесть боковых блоков разместят вокруг центрального — все с двигателем РД-182 (мощные метановые двигатели) — и верхней ступенью на базе РД-0169 (метановый двигатель). По словам собеседника, инициатива перехода на метановое топливо с керосин-кислорода — личная инициатива главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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москва, дмитрий рогозин, российская академия наук, союз, космос - риа наука, луна, ркц "прогресс", россия