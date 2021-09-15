https://ria.ru/20210915/putin-1750111246.html

Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык

Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык - РИА Новости, 15.09.2021

Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:06

2021-09-15T10:06

2021-09-15T10:06

в мире

украина

дмитрий гордон

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным."Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".По словам журналиста, русский язык входит в число величайших мировых достижений.Гордон также призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.Ранее он в шутку предложил переименовать Украину в Россию-1, назвав такую акцию "троллингом высшего порядка".

https://ria.ru/20210623/krym-1738170665.html

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в мире, украина, дмитрий гордон