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Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык
Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык - РИА Новости, 15.09.2021
Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:06
2021-09-15T10:06
в мире
украина
дмитрий гордон
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным."Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".По словам журналиста, русский язык входит в число величайших мировых достижений.Гордон также призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.Ранее он в шутку предложил переименовать Украину в Россию-1, назвав такую акцию "троллингом высшего порядка".
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в мире, украина, дмитрий гордон
10:06 15.09.2021
 
Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык

Журналист Гордон: дублирование советских фильмов на украинском языке аморально

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане) - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дубляж советских фильмов на украинском языке аморальным.
"Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
По словам журналиста, русский язык входит в число величайших мировых достижений.
Гордон также призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.
Ранее он в шутку предложил переименовать Украину в Россию-1, назвав такую акцию "троллингом высшего порядка".
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