https://ria.ru/20210915/prostranstvo-1750214831.html
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории - РИА Новости, 15.09.2021
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:40
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня знаковый день для наших республик, сегодня мы в рамках ранее достигнутых договоренностей подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник перед процедурой подписания.В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что главная цель договора - повышение уровня жизни жителей ЛНР и ДНР."Он (договор - ред.) определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономик ЛНР и ДНР", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:09 15.09.2021 (обновлено: 18:40 15.09.2021)
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник подписали договор о единой таможенной территории