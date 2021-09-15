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ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории - РИА Новости, 15.09.2021
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории
Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:09
2021-09-15T18:40
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня знаковый день для наших республик, сегодня мы в рамках ранее достигнутых договоренностей подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник перед процедурой подписания.В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что главная цель договора - повышение уровня жизни жителей ЛНР и ДНР."Он (договор - ред.) определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономик ЛНР и ДНР", - заявил Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:09 15.09.2021 (обновлено: 18:40 15.09.2021)
 
ЛНР и ДНР подписали договор о единой таможенной территории

Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник подписали договор о единой таможенной территории

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня знаковый день для наших республик, сегодня мы в рамках ранее достигнутых договоренностей подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник перед процедурой подписания.
В свою очередь глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что главная цель договора - повышение уровня жизни жителей ЛНР и ДНР.
"Он (договор - ред.) определяет наш совместный курс действий и направлен на укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства и открывает перспективы устойчивого развития экономик ЛНР и ДНР", - заявил Пушилин.
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