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Наука
https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html
Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19
Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2021
Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19
Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:21
2021-09-15T15:22
наука
прививки
нидерланды
германия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Известно, что многие вакцины, такие, например, как противотуберкулезная вакцина БЦЖ, могут в долгосрочной перспективе усиливать врожденный иммунный ответ против других патогенов. Это явление известно как тренированный иммунитет.Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19.Во время первой волны пандемии они провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Риск заболеть ковидом у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно, то есть защита от COVID-19 у привитых против гриппа была еще выше.Авторы считают, что это связано с эффектом тренированного иммунитета. Они изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.
https://ria.ru/20210914/antitela-1750008316.html
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прививки, нидерланды, германия, здоровье, биология, коронавирус covid-19
15:21 15.09.2021 (обновлено: 15:22 15.09.2021)
 

Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые установили, что те, кто сделал прививку от гриппа, на 47 процентов реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50 процентов — во время второй. По мнению авторов, это указывает на то, что вакцинация против гриппа в определенной степени защищает от инфекции SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.
Известно, что многие вакцины, такие, например, как противотуберкулезная вакцина БЦЖ, могут в долгосрочной перспективе усиливать врожденный иммунный ответ против других патогенов. Это явление известно как тренированный иммунитет.
Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии решили проверить, обеспечивает ли ежегодная прививка от гриппа перекрестную защиту от COVID-19.
Во время первой волны пандемии они провели исследование среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах и обнаружили, что заболеваемость COVID-19 была намного ниже среди тех, кто получил прививку от гриппа, по сравнению с теми, кто ее не делал — 2,1 против 3,3 процента. Риск заболеть ковидом у привитых против гриппа был на 47 процентов ниже, чем у непривитых. Во второй волне пандемии эти цифры составили 2,0; 3,9 и 50 процентов соответственно, то есть защита от COVID-19 у привитых против гриппа была еще выше.
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Авторы считают, что это связано с эффектом тренированного иммунитета. Они изучили клетки крови участников исследования до и после вакцинации и наблюдали у вакцинированных изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а особенно в моноцитах CD14+ — клетках врожденного иммунитета.
Результаты генетического анализа показали, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от COVID-19. Всего исследователи обнаружили изменения в регуляции 136 генов. Более высокую экспрессию ученые наблюдали как в путях генерации антигенов, так и в путях презентации, которые запускают адаптивный иммунный ответ. Максимальный эффект усиления врожденного иммунитета ученые наблюдали через шесть недель после вакцинации.
Поскольку считается, что гипервоспалительный ответ, наблюдаемый при тяжелом и критическом COVID-19, связан с нарушением регуляции иммунного ответа, который запускает коронавирус, авторы изучили и этот вопрос и обнаружили, что после прививки от гриппа активность почти 370 воспалительных белков резко снизилась. В их число входят многие цитокины, ответственные за так называемый цитокиновый шторм — опасное состояние системного воспаления, часто осложняющее течение COVID-19 у тяжелых пациентов. Таким образом, вакцина против гриппа безопасна, даже если человека, получивший ее, после этого заразится коронавирусом.
Авторы отмечают, что их результаты в значительной степени согласуются с более ранними исследованиями, показывающими обратную корреляцию между вакцинацией от гриппа и серьезными заболеваниями и смертью, связанными с COVID-19.
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