https://ria.ru/20210915/priamure-1750131460.html

В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы

В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы - РИА Новости, 15.09.2021

В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы

В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:57

2021-09-15T11:57

2021-09-15T11:57

россия-китай: главное

китай

россия

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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.На первой пресс-конференции активисты рассказали о планах работы с китайскими коллегами. К примеру, в Приамурье рассматривают возможность создания музея, экспонаты которого расскажут о дружбе между Россией и Поднебесной. Сразу после открытия границ туристическая отрасль готова предложить гостям из Хэйхэ и других городов КНР новые маршруты.Общественники намерены помогать школам, где изучаются языки двух стран, и оказывать китаеведам содействие в трудоустройстве. В областной библиотеке хотят издать сборник лучших переводов амурских авторов на китайский язык."Мы надеемся на продолжение этого проекта в 2022 году. И здесь без помощи, без поддержки Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы нам, наверное, не обойтись. Для того чтобы молодёжь переводила амурских авторов на китайский язык, китайских авторов на русский, для того чтобы наши культуры стали еще ближе и понятнее на двух берегах", – отметила и. о. директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, пишут Вести-Амурская область.

https://ria.ru/20210914/poezd-1750011742.html

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китай, россия