https://ria.ru/20210915/priamure-1750131460.html
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы - РИА Новости, 15.09.2021
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы
В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:57
2021-09-15T11:57
2021-09-15T11:57
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.На первой пресс-конференции активисты рассказали о планах работы с китайскими коллегами. К примеру, в Приамурье рассматривают возможность создания музея, экспонаты которого расскажут о дружбе между Россией и Поднебесной. Сразу после открытия границ туристическая отрасль готова предложить гостям из Хэйхэ и других городов КНР новые маршруты.Общественники намерены помогать школам, где изучаются языки двух стран, и оказывать китаеведам содействие в трудоустройстве. В областной библиотеке хотят издать сборник лучших переводов амурских авторов на китайский язык."Мы надеемся на продолжение этого проекта в 2022 году. И здесь без помощи, без поддержки Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы нам, наверное, не обойтись. Для того чтобы молодёжь переводила амурских авторов на китайский язык, китайских авторов на русский, для того чтобы наши культуры стали еще ближе и понятнее на двух берегах", – отметила и. о. директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, пишут Вести-Амурская область.
https://ria.ru/20210914/poezd-1750011742.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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китай, россия
МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.
На первой пресс-конференции активисты рассказали о планах работы с китайскими коллегами. К примеру, в Приамурье рассматривают возможность создания музея, экспонаты которого расскажут о дружбе между Россией
и Поднебесной. Сразу после открытия границ туристическая отрасль готова предложить гостям из Хэйхэ и других городов КНР
новые маршруты.
Общественники намерены помогать школам, где изучаются языки двух стран, и оказывать китаеведам содействие в трудоустройстве. В областной библиотеке хотят издать сборник лучших переводов амурских авторов на китайский язык.
"Мы надеемся на продолжение этого проекта в 2022 году. И здесь без помощи, без поддержки Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы нам, наверное, не обойтись. Для того чтобы молодёжь переводила амурских авторов на китайский язык, китайских авторов на русский, для того чтобы наши культуры стали еще ближе и понятнее на двух берегах", – отметила и. о. директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, пишут Вести-Амурская область.