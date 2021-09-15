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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210915/priamure-1750131460.html
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы - РИА Новости, 15.09.2021
В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы
В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:57
2021-09-15T11:57
россия-китай: главное
китай
россия
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.На первой пресс-конференции активисты рассказали о планах работы с китайскими коллегами. К примеру, в Приамурье рассматривают возможность создания музея, экспонаты которого расскажут о дружбе между Россией и Поднебесной. Сразу после открытия границ туристическая отрасль готова предложить гостям из Хэйхэ и других городов КНР новые маршруты.Общественники намерены помогать школам, где изучаются языки двух стран, и оказывать китаеведам содействие в трудоустройстве. В областной библиотеке хотят издать сборник лучших переводов амурских авторов на китайский язык."Мы надеемся на продолжение этого проекта в 2022 году. И здесь без помощи, без поддержки Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы нам, наверное, не обойтись. Для того чтобы молодёжь переводила амурских авторов на китайский язык, китайских авторов на русский, для того чтобы наши культуры стали еще ближе и понятнее на двух берегах", – отметила и. о. директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, пишут Вести-Амурская область.
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китай, россия
11:57 15.09.2021
 

В Приамурье зарегистрировано отделение Общества российско-китайской дружбы

© Фото : Amur.lifeПресс-конференция по случаю создания Амурского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы
Пресс-конференция по случаю создания Амурского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Amur.life
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В Приамурье зарегистрировано региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.
На первой пресс-конференции активисты рассказали о планах работы с китайскими коллегами. К примеру, в Приамурье рассматривают возможность создания музея, экспонаты которого расскажут о дружбе между Россией и Поднебесной. Сразу после открытия границ туристическая отрасль готова предложить гостям из Хэйхэ и других городов КНР новые маршруты.
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Общественники намерены помогать школам, где изучаются языки двух стран, и оказывать китаеведам содействие в трудоустройстве. В областной библиотеке хотят издать сборник лучших переводов амурских авторов на китайский язык.
"Мы надеемся на продолжение этого проекта в 2022 году. И здесь без помощи, без поддержки Амурского отделения Общества российско-китайской дружбы нам, наверное, не обойтись. Для того чтобы молодёжь переводила амурских авторов на китайский язык, китайских авторов на русский, для того чтобы наши культуры стали еще ближе и понятнее на двух берегах", – отметила и. о. директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова, пишут Вести-Амурская область.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
 
 
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