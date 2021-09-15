https://ria.ru/20210915/priamure-1750115751.html

Глава Приамурья рассказал о поддержке инвестпроектов в животноводстве

Глава Приамурья рассказал о поддержке инвестпроектов в животноводстве - РИА Новости, 15.09.2021

Глава Приамурья рассказал о поддержке инвестпроектов в животноводстве

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства животноводческого комплекса в селе Ивановка и расширение фермы в Грибском, сообщает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:29

2021-09-15T10:29

2021-09-15T10:29

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства животноводческого комплекса в селе Ивановка и расширение фермы в Грибском, сообщает правительство региона.В Ивановке возводят новую молочную ферму на 2400 голов, Орлов обсудил с инвестором – руководителем АО "Луч" Владимиром Усом, как реализуется проект. Здесь строятся коровник, доильно-молочный блок, родильное отделение, телятник, ведется сборка каркаса силосной ямы. Почти наполовину собрана система навозоудаления и смонтированы наружные сети водоснабжения."Проект разделен на несколько этапов, сейчас приступили к первому. На этом этапе будут построены доильно-молочный блок, коровник, телятники, склады сена и кормов, силосная траншея", - рассказал Орлову Ус, его цитирует правительство Амурской области.Завозить скот будут в 2022 году, по планам первое молоко на ферме начнут получать с декабря 2022 года.Также Орлов посетил стройплощадку животноводческого комплекса "МилАНК" ЗАО "Агрофирма АНК" в селе Грибское на 400 голов молочного направления. Его готовность составляет 60%."В совокупности проекты дадут значительное увеличение объёмов поголовья и производства молока в регионе. Для поддержки инвестпроектов в области животноводства действует пакет мер, которых не было за всю постсоветскую историю Амурской области. Возмещается 25% затрат на строительство животноводческих предприятий, 50% средств – на приобретение поголовья скота и оборудования. Этих мер на сегодняшний день достаточно. Четыре инвестпроекта по увеличению поголовья молочного направления реализуются. Еще один проект готовится к реализации", - сказал Орлов.Строительные работы в Грибском ведутся по проекту модернизации. Как сообщают власти, приобретено стойловое оборудование и доильный блок, идёт подготовка к его монтажу. Приобретено 200 голов скота. По планам, модернизация завершится в конце 2021 года.После ввода коровника в эксплуатацию компания планирует обеспечить ежегодный прирост производства молока на 2,8 тысячи тонн в год.

https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html

https://realty.ria.ru/20210903/pik-1748486470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, василий орлов (губернатор)