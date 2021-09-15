https://ria.ru/20210915/plakat-1750186448.html

На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального

На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального - РИА Новости, 15.09.2021

На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:08

2021-09-15T16:08

2021-09-15T16:33

россия

происшествия

москва

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569077683_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a51f617711a23d03b8eb3c8788f28a81.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов и журналист, снимавший акцию, находятся в ОВД "Китай-город", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой четверо парней развернули на Красной площади в Москве плакат в поддержку Навального и начали выкрикивать политические лозунги. Акцию почти сразу прервали правоохранители.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210611/delo-1736639245.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, москва, алексей навальный