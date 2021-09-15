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На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального
На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального - РИА Новости, 15.09.2021
На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального
Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:08
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россия
происшествия
москва
алексей навальный
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов и журналист, снимавший акцию, находятся в ОВД "Китай-город", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.Ранее в сети появилась видеозапись, на которой четверо парней развернули на Красной площади в Москве плакат в поддержку Навального и начали выкрикивать политические лозунги. Акцию почти сразу прервали правоохранители.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
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россия, происшествия, москва, алексей навальный
16:08 15.09.2021 (обновлено: 16:33 15.09.2021)
 
На Красной площади задержали мужчин с плакатом в поддержку Навального

Полиция задержала на Красной площади четверых мужчин с плакатом в поддержку Навального

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов и журналист, снимавший акцию, находятся в ОВД "Китай-город", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.
"Четверо молодых людей были задержаны на Красной площади, куда они вышли с плакатом, посредством которого они реализовывали своё право на свободу выражения мнений и свободу собраний. Пятый задержанный был журналист RusNews, который происходящее снимал. Сейчас они все находятся в отделе полиции "Китай-город", - сказал Тельнов, который приехал в отдел защищать задержанных.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой четверо парней развернули на Красной площади в Москве плакат в поддержку Навального и начали выкрикивать политические лозунги. Акцию почти сразу прервали правоохранители.
Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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РоссияПроисшествияМоскваАлексей Навальный
 
 
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