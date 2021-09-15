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Верховный суд разрешил переписку заключенным, находящимся в одной колонии
Верховный суд разрешил переписку заключенным, находящимся в одной колонии - РИА Новости, 15.09.2021
Верховный суд разрешил переписку заключенным, находящимся в одной колонии
Верховный суд РФ защитил право заключенных, находящихся в одной колонии, переписываться друг с другом, следует из определения судебной коллегии по... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:19
2021-09-15T16:19
общество
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право заключенных, находящихся в одной колонии, переписываться друг с другом, следует из определения судебной коллегии по административным делам.Суд рассмотрел жалобу пожизненно осужденного заключенного одной из хабаровских колоний, который восемь месяцев переписывался с другим заключенным этой же колонии, также получившим пожизненный срок. Затем администрация прекратила переписку - начальник колонии сослался на инструкцию, согласно которой инспекторы обязаны не допускать установления связи и контактов между осуждёнными, содержащимися в разных камерах.Заключенный обратился в суд, который встал на его сторону. Но апелляция отменила это решение, и он дошел до ВС РФ."Законодательство РФ не содержит запрет на переписку между осуждёнными, включая отбывающих наказание к пожизненному лишению свободы, содержащимся в одном исправительном учреждении", - отметил суд.В определении отмечается, что администрация действительно может запретить заключенным переписываться, но решение должно быть мотивированным, а не основанном лишь на усмотрении. При этом колония, указал суд, не предоставила доказательств, подтверждающих, что запрет вызван целью обеспечения безопасности, здоровья самих осуждённых, персонала, предотвращения возможного планирования новых преступлений."Колония не лишена возможности установить истинную цель переписки осуждённых, находящихся в одном исправительном учреждении, в рамках цензуры корреспонденции", - указал суд.В итоге он оставил в силе решение суда первой инстанции, разрешившего переписку, отменив все последующие.
https://ria.ru/20210914/svyaz-1750065750.html
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общество, верховный суд рф, россия
16:19 15.09.2021
 
Верховный суд разрешил переписку заключенным, находящимся в одной колонии

Верховный суд разрешил находящимся в одной колонии заключенным переписку друг с другом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил право заключенных, находящихся в одной колонии, переписываться друг с другом, следует из определения судебной коллегии по административным делам.
Суд рассмотрел жалобу пожизненно осужденного заключенного одной из хабаровских колоний, который восемь месяцев переписывался с другим заключенным этой же колонии, также получившим пожизненный срок. Затем администрация прекратила переписку - начальник колонии сослался на инструкцию, согласно которой инспекторы обязаны не допускать установления связи и контактов между осуждёнными, содержащимися в разных камерах.
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Заключенный обратился в суд, который встал на его сторону. Но апелляция отменила это решение, и он дошел до ВС РФ.
"Законодательство РФ не содержит запрет на переписку между осуждёнными, включая отбывающих наказание к пожизненному лишению свободы, содержащимся в одном исправительном учреждении", - отметил суд.
В определении отмечается, что администрация действительно может запретить заключенным переписываться, но решение должно быть мотивированным, а не основанном лишь на усмотрении. При этом колония, указал суд, не предоставила доказательств, подтверждающих, что запрет вызван целью обеспечения безопасности, здоровья самих осуждённых, персонала, предотвращения возможного планирования новых преступлений.
"Колония не лишена возможности установить истинную цель переписки осуждённых, находящихся в одном исправительном учреждении, в рамках цензуры корреспонденции", - указал суд.
В итоге он оставил в силе решение суда первой инстанции, разрешившего переписку, отменив все последующие.
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