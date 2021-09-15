https://ria.ru/20210915/norshteyn-1750118791.html

Путин и Мишустин поздравили мультипликатора Норштейна с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили мультипликатора Норштейна с юбилеем - РИА Новости, 15.09.2021

Путин и Мишустин поздравили мультипликатора Норштейна с юбилеем

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с юбилеем режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна, отметив, что его произведения... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:51

2021-09-15T10:51

2021-09-15T10:51

культура

юрий норштейн

владимир путин

союзмультфильм

новости культуры

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с юбилеем режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна, отметив, что его произведения по праву считаются классикой на все времена, соответствующие телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и кабмина.Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн отмечает в среду 80-летие."Режиссер, сценарист, художник – вы принадлежите к плеяде легендарных отечественных мультипликаторов, чьи яркие, талантливые произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой на все времена. И, конечно, глубокого признания достойна Ваша многолетняя педагогическая деятельность, искреннее внимание, которое вы уделяете воспитанию одаренной молодежи", – говорится в телеграмме Владимира Путина."Вас по праву считают легендой отечественного и мирового мультипликационного кино. Ваши мультфильмы признаны классикой жанра, на них выросло несколько поколений зрителей, которые их любят и знают наизусть. Желаю Вам удачи во всем, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия", – говорится в тексте телеграммы Михаила Мишустина.Юрий Норштейн – народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. Родился 15 сентября 1941 в Пензенской области, с 1961 года начал работать на киностудии "Союзмультфильм". Всемирную известность режиссеру принесли анимационные фильмы: "Ежик в тумане", "Цапля и журавль", "Сказка сказок". Норштейн как художник-мультипликатор участвовал в создании более чем 50 картин, среди которых "Каникулы Бонифация", "Варежка" и "Чебурашка".

https://ria.ru/20210903/norshteyn-1748423204.html

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юрий норштейн, владимир путин, союзмультфильм, новости культуры