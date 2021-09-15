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Как подключить беспроводные наушники: пошаговая инструкция
Как подключить беспроводные наушники к телефону через Bluetooth: инструкция для iOS и Андроид
Как подключить беспроводные наушники: пошаговая инструкция
Беспроводные наушники — небольшой современный девайс, позволяющий ощутить свободу движений и мобильность в любом месте. О том, как подключить беспроводные... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:04
2021-09-15T15:04
гаджеты
техника
россия
наушники
технологии
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Беспроводные наушники — небольшой современный девайс, позволяющий ощутить свободу движений и мобильность в любом месте. О том, как подключить беспроводные наушники ктелефону через bluetooth, как работает гарнитура для Android и Apple и какие основные проблемы встречаются при подключении наушников wireless к смартфону через блютуз — в материале РИА Новости.Как работают беспроводные наушники?На сегодняшний день беспроводные наушники — это выбор большинства пользователей. Такая гарнитура считается наиболее удобным способом прослушивания музыки, передачи голоса или просмотра видео со звуком. В первую очередь, за счет отсутствия лишних проводов и кнопок. Принцип работы подобных наушников заключается в получении сигнала “по воздуху”. Технологически это работает следующим образом:Как пользоваться наушниками?Эксплуатация беспроводных наушников дается намного легче, чем в случае с проводными, но и тут стоит придерживаться нескольких правил:Что нужно для подключения?Для подключения беспроводной гарнитуры требуется само устройство для приема звука и смартфон.Требования к телефонуДля прослушивания аудио через беспроводные наушники подойдет любая модель телефона, но с одним условием — она должна поддерживать работу Bluetooth или NFC (в зависимости от того, какой девайс был выбран). Для того, чтобы в этом убедиться, еще в магазине можно попросить консультанта проверить возможность соединения и произвести настройку устройств.Как подключить наушники к телефону на Android?Перед настройкой работы беспроводной гарнитуры на Android важно убедиться в том, что она заряжена, после чего обратиться к рекомендованной производителем схеме подключения. Как правило, она стандартная для большинства устройств.Включение и подготовка наушниковНекоторые модели включаются автоматически, как только их извлекают из зарядного бокса. После того, как девайс вошел в режим сопряжения с телефоном, можно приступать к прослушиванию музыки.Подключение через BluetoothЧтобы установить соединение, нужно выполнить несколько действий:Подключение наушников по NFCДля подключения по NFC для Android требуется всего несколько действий:Разрешение подключения на телефонеДля того чтобы устройства смогли соединиться, важно не забыть дать согласие на подключение гарнитуры.Как подключить AirPods к AndroidAirPods — это универсальные наушники, которые подключаются даже к ноутбуку. В случае с системой Android, процесс настройки почти ничем не отличается от iPhone:Как подключить наушники к телефону на iOS?Алгоритм действий при подключении беспроводных наушников к устройству на iOS аналогичен соединению с Android.Включение и подготовка наушниковВне зависимости от модели гарнитуры нужно убедиться в том, что устройство заряжено и готово к работе.Подключение через BluetoothЧтобы установить соединение, нужно выполнить несколько действий:Особенности настройки наушников разных брендовНесмотря на то, что разные бренды гарнитур имеют одинаковый принцип действия, процесс эксплуатации может иметь свои особенности.AirPodsНаушниками от бренда Apple можно управлять жестами, которые пользователь устанавливает на свое усмотрение. Также девайс успешно активируется голосом и двойным касанием, и выключает звук, когда один из наушников вынимается.JBLБеспроводная гарнитура этой марки также поддерживает управлением касанием. Кроме того, корпус оснащен LED-индикатором, который отображает уровень заряда, отсутствие/присутствие подключения и включение/выключение устройства.TWS isНастройка наушников этой марки предполагает похожий порядок действий. Но если, к примеру, пользователь захочет сбросить все настройки, для этого достаточно в течение 30 секунд удерживать сенсорную кнопку, дожидаясь появления красно-синего цвета индикатора.XiaomiAirDots подразумевает раздельное подключение каждого наушника, что может вызвать трудности. Чтобы настроить гарнитуру, необходимо достать наушники, сбросить настройки, удерживая кнопку на боксе до появления светового индикатора, затем снова вставить наушники обратно и снова одновременно вынуть. При правильном порядке действий устройство должно быть доступно для подключения. Рекомендуется подключать сначала правый наушник (в разделе блютуз телефона), а потом левый наушник, зажав на нем кнопку до появления сигнала. Как только устройства синхронизируются, все индикаторы погаснут.SamsungГарнитура от “Самсунг” поддерживает автоматическое подключение к телефону, поэтому настройка не отличается от AirPods.Возможные проблемы и решенияХотя подключение беспроводных наушников это довольно простая процедура, тем не менее могут возникать сложности при настройке и синхронизации устройств.Нет подключенияДаже если пользователь сделал все по инструкции, гаджет может не появиться в разделе “доступные устройства” на телефоне. В таком случае нужно выполнить следующие действия:Не находит устройствоПричин тому, что телефон “не видит” гарнитуру, может быть несколько:Чтобы установить соединение, нужно зарядить гаджет с наушниками, поднести гарнитуру к нему поближе и на всякий случай перезагрузить оба устройства.Работает только один наушникТакая проблема часто возникает, если наушники вынимали из бокса не одновременно и, как правило, решается следующими простыми действиями:Пропал звукОтсутствие звука может быть вызвано:Стоит убедиться, что выбран вариант получения аудиосигнала именно через наушники, удалить новые программы, которые возможно стали причиной проблем с передачей звука, и перезагрузить оба устройства. Если это не поможет, обратиться в службу поддержки пользователей или отправить гаджет на диагностику.
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гаджеты, техника, россия, наушники, технологии
15:04 15.09.2021
 

Как подключить беспроводные наушники: пошаговая инструкция

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка танцует под музыку
Девушка танцует под музыку - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Беспроводные наушники — небольшой современный девайс, позволяющий ощутить свободу движений и мобильность в любом месте. О том, как подключить беспроводные наушники ктелефону через bluetooth, как работает гарнитура для Android и Apple и какие основные проблемы встречаются при подключении наушников wireless к смартфону через блютуз — в материале РИА Новости.

Как работают беспроводные наушники?

На сегодняшний день беспроводные наушники — это выбор большинства пользователей. Такая гарнитура считается наиболее удобным способом прослушивания музыки, передачи голоса или просмотра видео со звуком. В первую очередь, за счет отсутствия лишних проводов и кнопок. Принцип работы подобных наушников заключается в получении сигнала “по воздуху”. Технологически это работает следующим образом:
  • передача через Bluetooth;
  • передача по NFC;
  • более устаревшие способы (передача через ИК-порт или радиосоединение).
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Как пользоваться наушниками?

Эксплуатация беспроводных наушников дается намного легче, чем в случае с проводными, но и тут стоит придерживаться нескольких правил:
  • если наушники используются в общественных местах и на улице — стоит выбирать модели с неполным шумоподавлением, чтобы слышать, что происходит вокруг. В случае с применением вакуумных устройств, которые обеспечивают высокую звукоизоляцию, рекомендуется прослушивать аудио на неполной громкости;
  • наушники, как и смартфон, желательно регулярно обрабатывать антисептиком;
  • во время прослушивания под дождем и снегопадом девайс стоит прятать под головным убором для того, чтобы избежать попадания влаги;
  • как правило, при низких температурах воздуха батарея гарнитуры садится быстрее, поэтому зимой перед выходом на улицу стоит позаботиться о полном заряде;
  • чтобы беспроводное устройство не выпало из ушей в самый неподходящий момент, рекомендуется правильно подбирать по размеру индивидуальные силиконовые накладки.
© Pixabay / sweetlouiseБеспроводные наушники
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Pixabay / sweetlouise
Беспроводные наушники

Что нужно для подключения?

Для подключения беспроводной гарнитуры требуется само устройство для приема звука и смартфон.

Требования к телефону

Для прослушивания аудио через беспроводные наушники подойдет любая модель телефона, но с одним условием — она должна поддерживать работу Bluetooth или NFC (в зависимости от того, какой девайс был выбран). Для того, чтобы в этом убедиться, еще в магазине можно попросить консультанта проверить возможность соединения и произвести настройку устройств.
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Как подключить наушники к телефону на Android?

Перед настройкой работы беспроводной гарнитуры на Android важно убедиться в том, что она заряжена, после чего обратиться к рекомендованной производителем схеме подключения. Как правило, она стандартная для большинства устройств.

Включение и подготовка наушников

Некоторые модели включаются автоматически, как только их извлекают из зарядного бокса. После того, как девайс вошел в режим сопряжения с телефоном, можно приступать к прослушиванию музыки.
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Подключение через Bluetooth

Чтобы установить соединение, нужно выполнить несколько действий:
  • зайти в настройки телефона и включить блютуз;
  • не выходя из раздела, найти доступное устройство, которое необходимо подключить;
  • подтвердить подключение;
  • приступать к прослушиванию.
© Depositphotos / Vadym DrobotДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / Vadym Drobot
Девушка со смартфоном

Подключение наушников по NFC

Для подключения по NFC для Android требуется всего несколько действий:
  • перейти в раздел настроек Bluetooth в телефоне;
  • найти и выбрать пункт “Настройки подключения”;
  • нажать на раздел “NFC” — включить функцию, если она выключена;
  • выполнить сопряжение устройств.

Разрешение подключения на телефоне

Для того чтобы устройства смогли соединиться, важно не забыть дать согласие на подключение гарнитуры.
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Как подключить AirPods к Android

AirPods — это универсальные наушники, которые подключаются даже к ноутбуку. В случае с системой Android, процесс настройки почти ничем не отличается от iPhone:
  • активировать Bluetooth в настройках телефона;
  • открыть зарядное устройство AirPods и зажать кнопку на обратной стороне бокса до появления мигающего белого фонарика;
  • установить подключение.

Как подключить наушники к телефону на iOS?

Алгоритм действий при подключении беспроводных наушников к устройству на iOS аналогичен соединению с Android.

Включение и подготовка наушников

Вне зависимости от модели гарнитуры нужно убедиться в том, что устройство заряжено и готово к работе.
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Подключение через Bluetooth

Чтобы установить соединение, нужно выполнить несколько действий:
  • зайти в настройки телефона и включить блютуз;
  • не выходя из раздела, найти доступное устройство, которое необходимо подключить;
  • подтвердить подключение;
  • приступать к прослушиванию.

Особенности настройки наушников разных брендов

Несмотря на то, что разные бренды гарнитур имеют одинаковый принцип действия, процесс эксплуатации может иметь свои особенности.

AirPods

Наушниками от бренда Apple можно управлять жестами, которые пользователь устанавливает на свое усмотрение. Также девайс успешно активируется голосом и двойным касанием, и выключает звук, когда один из наушников вынимается.

JBL

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Беспроводная гарнитура этой марки также поддерживает управлением касанием. Кроме того, корпус оснащен LED-индикатором, который отображает уровень заряда, отсутствие/присутствие подключения и включение/выключение устройства.

TWS is

Настройка наушников этой марки предполагает похожий порядок действий. Но если, к примеру, пользователь захочет сбросить все настройки, для этого достаточно в течение 30 секунд удерживать сенсорную кнопку, дожидаясь появления красно-синего цвета индикатора.

Xiaomi

AirDots подразумевает раздельное подключение каждого наушника, что может вызвать трудности. Чтобы настроить гарнитуру, необходимо достать наушники, сбросить настройки, удерживая кнопку на боксе до появления светового индикатора, затем снова вставить наушники обратно и снова одновременно вынуть. При правильном порядке действий устройство должно быть доступно для подключения. Рекомендуется подключать сначала правый наушник (в разделе блютуз телефона), а потом левый наушник, зажав на нем кнопку до появления сигнала. Как только устройства синхронизируются, все индикаторы погаснут.
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Samsung

Гарнитура от “Самсунг” поддерживает автоматическое подключение к телефону, поэтому настройка не отличается от AirPods.

Возможные проблемы и решения

Хотя подключение беспроводных наушников это довольно простая процедура, тем не менее могут возникать сложности при настройке и синхронизации устройств.

Нет подключения

Даже если пользователь сделал все по инструкции, гаджет может не появиться в разделе “доступные устройства” на телефоне. В таком случае нужно выполнить следующие действия:
  • удостовериться в том, что наушники заряжены;
  • заново включить Bluetooth;
  • перезагрузить смартфон и гарнитуру
  • проверить подключенные устройства и отключить ненужные;
  • проверить, не подключились ли наушники к другому смартфону или компьютеру.
© Pixabay / sweetlouiseБеспроводные наушники
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Pixabay / sweetlouise
Беспроводные наушники

Не находит устройство

Причин тому, что телефон “не видит” гарнитуру, может быть несколько:
  • возможно устройства находятся слишком далеко друг от друга;
  • смартфон или наушники почти или полностью разряжены.
Чтобы установить соединение, нужно зарядить гаджет с наушниками, поднести гарнитуру к нему поближе и на всякий случай перезагрузить оба устройства.
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Работает только один наушник

Такая проблема часто возникает, если наушники вынимали из бокса не одновременно и, как правило, решается следующими простыми действиями:
  • переподключить девайс (убрать в зарядное устройство и снова одновременно достать);
  • если проблема не решилась, попробовать работу гарнитуры на других устройствах. Не исключено, что дело кроется в поломке одного из наушников.
© Pixabay / sweetlouiseБеспроводные наушники
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Pixabay / sweetlouise
Беспроводные наушники

Пропал звук

Отсутствие звука может быть вызвано:
  • установкой новых программ на телефоне;
  • разрядкой устройств;
  • техническим сбоем.
Стоит убедиться, что выбран вариант получения аудиосигнала именно через наушники, удалить новые программы, которые возможно стали причиной проблем с передачей звука, и перезагрузить оба устройства. Если это не поможет, обратиться в службу поддержки пользователей или отправить гаджет на диагностику.
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