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Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 15.09.2021
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту
Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:22
2021-09-15T11:22
2021-09-15T11:44
происшествия
благовещенск
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив."Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск, Амурской области. Ему 31 год", - сказал РИА Новости Тимофеев.По его словам, в отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства. Речь идет о статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).
https://ria.ru/20210914/moskva-1749983844.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, крымский мост, россия, новости - туризм
11:22 15.09.2021 (обновлено: 11:44 15.09.2021)
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту
МВД: житель Благовещенска проехал на крыше поезда по Крымскому мосту