https://ria.ru/20210915/most-1750127167.html

Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту

Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 15.09.2021

Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту

Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:22

2021-09-15T11:22

2021-09-15T11:44

происшествия

благовещенск

амурская область

крымский мост

россия

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив."Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск, Амурской области. Ему 31 год", - сказал РИА Новости Тимофеев.По его словам, в отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства. Речь идет о статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

https://ria.ru/20210914/moskva-1749983844.html

благовещенск

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, крымский мост, россия, новости - туризм