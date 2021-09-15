Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210915/most-1750127167.html
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 15.09.2021
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту
Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:22
2021-09-15T11:44
происшествия
благовещенск
амурская область
крымский мост
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив."Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск, Амурской области. Ему 31 год", - сказал РИА Новости Тимофеев.По его словам, в отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства. Речь идет о статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).
https://ria.ru/20210914/moskva-1749983844.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, крымский мост, россия, новости - туризм
11:22 15.09.2021 (обновлено: 11:44 15.09.2021)
 
Мужчина проехал на крыше поезда по Крымскому мосту

МВД: житель Благовещенска проехал на крыше поезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Житель Амурской области проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начата проверка по факту административного нарушения, сообщил РИА Новости официальный представитель Крымского линейного управления МВД России на транспорте Михаил Тимофеев.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, записанное с крыши движущегося поезда. Авторы публикации утверждают, что поезд следовал по Крымскому мосту через Керченский пролив.
"Личность мужчины установлена. Это житель города Благовещенск, Амурской области. Ему 31 год", - сказал РИА Новости Тимофеев.
По его словам, в отношении мужчины проводится проверка по факту нарушения административного законодательства. Речь идет о статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).
Верхом на звезде: руферы забрались на вершину главного здания МГУ
Вчера, 12:14
Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ на День города
 
ТуризмПроисшествияБлаговещенскАмурская областьКрымский мостРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01В Самаре задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
14:00Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
Лента новостейМолния