https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html

Государство заинтересовано в развитии открытого ПО

Государство заинтересовано в развитии открытого ПО - РИА Новости, 15.09.2021

Государство заинтересовано в развитии открытого ПО

Государство заинтересовано в развитии продуктов на основе открытого программного обеспечения и может выступать в качестве контрибьютера кода, рассказал РИА... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:17

2021-09-15T18:17

2021-09-15T19:06

экономика

технологии

infowatch

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим паршин

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Государство заинтересовано в развитии продуктов на основе открытого программного обеспечения и может выступать в качестве контрибьютера кода, рассказал РИА Новости замглавы Минцифры РФ Максим Паршин."Государство, с одной стороны, заинтересовано в развитии наиболее востребованных госсектором продуктов на основе открытого софта, а с другой стороны, может выступать в качестве значимого контрибьютера кода, разработанного за бюджетные средства", - сказал замглавы Минцифры РФ.Он отметил, что во второй пакет мер поддержки IT-отрасли вошли мероприятия по стимулированию разработки на основе открытого кода, в основном усилия будут сосредоточены на "стимулировании участия отечественных IT-компаний и отдельных разработчиков в международных Open Source альянсах и создании российского репозитория, интегрированного с глобальными платформами".В среду состоялся посвященный развитию Open Source в России бизнес-завтрак, на нем обсуждался проект о развитии ПО с открытым кодом в России до 2024 года. Представители отрасли высказывали свои предложения и правки к проекту. В тексте проекта поясняется, что открытый код - это "исходный код программного обеспечения, передаваемый разработчиком пользователям и другим разработчикам на определенных лицензионным договором условиях...".Идея создания подобного проекта возникла на ПМЭФ в 2021 году. Эксперты отрасли взяли на себя инициативу по подготовке предложений, в частности над этим работали присутствовавшие на завтраке руководители и представители таких IT-компаний, как Postgres Professional, InfoWatch, Базальт СПО и другие."Предполагается, что завтрак - первое мероприятие для обсуждения мер поддержки Open Source. Обсуждение продолжится на открытом мероприятии Russia Open Source Summit, которое пройдет 1 октября 2021 года параллельно с финалом международного чемпионата мира по программированию ICPC", - рассказал РИА Новости на мероприятии глава Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов.

https://ria.ru/20210914/paket-1750009938.html

https://ria.ru/20210915/dannye-1750100660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, infowatch, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), петербургский международный экономический форум (фонд), максим паршин, россия