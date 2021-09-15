Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html
Государство заинтересовано в развитии открытого ПО
Государство заинтересовано в развитии открытого ПО - РИА Новости, 15.09.2021
Государство заинтересовано в развитии открытого ПО
Государство заинтересовано в развитии продуктов на основе открытого программного обеспечения и может выступать в качестве контрибьютера кода, рассказал РИА... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:17
2021-09-15T19:06
экономика
технологии
infowatch
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим паршин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_0:268:3077:1999_1920x0_80_0_0_be583ed96f6594326e2294f617bb1d76.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Государство заинтересовано в развитии продуктов на основе открытого программного обеспечения и может выступать в качестве контрибьютера кода, рассказал РИА Новости замглавы Минцифры РФ Максим Паршин."Государство, с одной стороны, заинтересовано в развитии наиболее востребованных госсектором продуктов на основе открытого софта, а с другой стороны, может выступать в качестве значимого контрибьютера кода, разработанного за бюджетные средства", - сказал замглавы Минцифры РФ.Он отметил, что во второй пакет мер поддержки IT-отрасли вошли мероприятия по стимулированию разработки на основе открытого кода, в основном усилия будут сосредоточены на "стимулировании участия отечественных IT-компаний и отдельных разработчиков в международных Open Source альянсах и создании российского репозитория, интегрированного с глобальными платформами".В среду состоялся посвященный развитию Open Source в России бизнес-завтрак, на нем обсуждался проект о развитии ПО с открытым кодом в России до 2024 года. Представители отрасли высказывали свои предложения и правки к проекту. В тексте проекта поясняется, что открытый код - это "исходный код программного обеспечения, передаваемый разработчиком пользователям и другим разработчикам на определенных лицензионным договором условиях...".Идея создания подобного проекта возникла на ПМЭФ в 2021 году. Эксперты отрасли взяли на себя инициативу по подготовке предложений, в частности над этим работали присутствовавшие на завтраке руководители и представители таких IT-компаний, как Postgres Professional, InfoWatch, Базальт СПО и другие."Предполагается, что завтрак - первое мероприятие для обсуждения мер поддержки Open Source. Обсуждение продолжится на открытом мероприятии Russia Open Source Summit, которое пройдет 1 октября 2021 года параллельно с финалом международного чемпионата мира по программированию ICPC", - рассказал РИА Новости на мероприятии глава Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов.
https://ria.ru/20210914/paket-1750009938.html
https://ria.ru/20210915/dannye-1750100660.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_772da9485219178ad8fecd99f1bcb058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, infowatch, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), петербургский международный экономический форум (фонд), максим паршин, россия
18:17 15.09.2021 (обновлено: 19:06 15.09.2021)
 
Государство заинтересовано в развитии открытого ПО

Замглавы Минцифры Паршин: Россия заинтересована в развитии продуктов на базе открытого ПО

© Depositphotos / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / zurijeta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Государство заинтересовано в развитии продуктов на основе открытого программного обеспечения и может выступать в качестве контрибьютера кода, рассказал РИА Новости замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
"Государство, с одной стороны, заинтересовано в развитии наиболее востребованных госсектором продуктов на основе открытого софта, а с другой стороны, может выступать в качестве значимого контрибьютера кода, разработанного за бюджетные средства", - сказал замглавы Минцифры РФ.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 14:05
Минцифры не исключило появления нового пакета поддержки IT-отрасли
Он отметил, что во второй пакет мер поддержки IT-отрасли вошли мероприятия по стимулированию разработки на основе открытого кода, в основном усилия будут сосредоточены на "стимулировании участия отечественных IT-компаний и отдельных разработчиков в международных Open Source альянсах и создании российского репозитория, интегрированного с глобальными платформами".
В среду состоялся посвященный развитию Open Source в России бизнес-завтрак, на нем обсуждался проект о развитии ПО с открытым кодом в России до 2024 года. Представители отрасли высказывали свои предложения и правки к проекту. В тексте проекта поясняется, что открытый код - это "исходный код программного обеспечения, передаваемый разработчиком пользователям и другим разработчикам на определенных лицензионным договором условиях...".
Идея создания подобного проекта возникла на ПМЭФ в 2021 году. Эксперты отрасли взяли на себя инициативу по подготовке предложений, в частности над этим работали присутствовавшие на завтраке руководители и представители таких IT-компаний, как Postgres Professional, InfoWatch, Базальт СПО и другие.
"Предполагается, что завтрак - первое мероприятие для обсуждения мер поддержки Open Source. Обсуждение продолжится на открытом мероприятии Russia Open Source Summit, которое пройдет 1 октября 2021 года параллельно с финалом международного чемпионата мира по программированию ICPC", - рассказал РИА Новости на мероприятии глава Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 07:08
Эксперты рассказали, кто "сливает" больше всего личных данных россиян
 
ЭкономикаТехнологииInfowatchМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Петербургский международный экономический форум (фонд)Максим ПаршинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Лента новостейМолния