https://ria.ru/20210915/minselkhoz-1750235469.html

Минсельхоз рассказал о ценах на продукты

Минсельхоз рассказал о ценах на продукты - РИА Новости, 15.09.2021

Минсельхоз рассказал о ценах на продукты

Стоимость мяса, сахара, подсолнечного масла, молока у производителей находится на стабильном уровне, и созданы все предпосылки для сохранения такой ситуации,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T20:50

2021-09-15T20:50

2021-09-15T22:10

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стоимость мяса, сахара, подсолнечного масла, молока у производителей находится на стабильном уровне, и созданы все предпосылки для сохранения такой ситуации, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ."В настоящее время предпосылки для значительных колебаний цен на животноводческую продукцию отсутствуют. Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объемов в птицеводстве", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что по итогам 2021 года производство мяса птицы прогнозируется на уровне, сопоставимом с прошлогодним.Там также отметили, что ценовая динамика сейчас находится в тренде, характерном для данного периода года, и отражает сложившийся баланс спроса и предложения: так, на 15 сентября стоимость говядины у производителей за неделю выросла на 0,4% (за месяц на 1%), мяса кур – на 0,7% (на 2,3%), а баранины - на 0,5% (на 0,4%). Свинина за неделю подорожала на 0,4%, а за месяц - подешевела на 1,9%."Дополнительным сдерживающим фактором являются меры поддержки производителей, направленные на сокращение издержек бизнеса. Так, например, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на закупку кормов", - напомнили в пресс-службе.В свою очередь отпускная стоимость рафинированного бутилированного подсолнечного масла с начала года остается неизменной, что обусловлено действием ценового соглашения, продолжили в пресс-службе. Там также отметили, что сохранять рентабельность производителей помогают субсидии на производство и реализацию масла, а обеспечить стабильный уровень цен в дальнейшем позволит рост производства подсолнечника в 2021 году.В пресс-службе отметили, что за тот же период продемонстрировали нулевую динамику и цены на сахар. "Увеличение урожая сахарной свеклы в 2021 году позволит загрузить предприятия переработки при комфортном уровне цен на сырье. Кроме того, в настоящее время производители продолжают получать субсидии на производство и реализацию сахара", - сообщили в министерстве.На рынке молока и молочной продукции стабильная ценовая ситуация сохраняется в течение всего последнего года: за неделю цены на молоко, сливки, сливочное масло и сыры изменились в пределах 0,1-0,3%. Что касается овощей "борщевого набора", то отпускные цены на них продолжат снижение по мере поступления на рынок нового урожая, сказали в пресс-службе, напомнив, что валовый сбор этой продукции в текущем году увеличится за счет расширения посевных площадей и роста урожайности.По данным Минсельхоза, за неделю цены на плодоовощную продукцию продемонстрировали менее выраженную динамику относительно розничных: так, столовая свекла подешевела на 1,4% за неделю и на 8,1% за месяц, морковь - на 0,1% и на 0,8% соответственно, белокочанная капуста за неделю стала дешевле на 0,3% и на 0,6% - за месяц. Отпускная цена на репчатый лук за неделю не изменилась, а за месяц - снизилась на 2,4%. Помидоры у производителей подорожали на 1% (минус 12,8% за месяц), огурцы – на 1,6% (плюс 0,4% за месяц), картофель – на 0,4% (минус 1% за месяц).

https://ria.ru/20210907/ovoschi-1748968831.html

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия