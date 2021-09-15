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Религия
https://ria.ru/20210915/migranty-1750193665.html
Имам Подмосковья высказался о проблеме преступности среди мигрантов
Имам Подмосковья высказался о проблеме преступности среди мигрантов - РИА Новости, 15.09.2021
Имам Подмосковья высказался о проблеме преступности среди мигрантов
Отношение к мигрантам, которые совершили преступление в подмосковной деревне Бужаниново, не должно распространяться на целый народ, к которому они принадлежат,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:37
2021-09-15T16:37
религия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
россия
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношение к мигрантам, которые совершили преступление в подмосковной деревне Бужаниново, не должно распространяться на целый народ, к которому они принадлежат, и на их религию, заявил РИА Новости имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области (МСММО) Денис Мухутдинов.Ранее в понедельник СК РФ сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что общежитие, где жили мигранты и против которого выступали местные жители, будет закрыто."Местных жителей, конечно, можно понять – то, что они недовольны складывающимися обстоятельствами. С другой стороны, на сегодняшний день очень часто, когда происходит нездоровая ситуация, в которой задействованы люди другой национальности, это очень быстро предается огласке и очень негативно воспринимается окружающими. Не стоит забывать, что нет плохих национальностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, в том числе и у других национальностей, есть люди, которые совершают страшные вещи. Это не повод в целом обвинять нацию и относиться негативно к целому народу и, как это часто бывает, относиться негативно и к религии этого народа, к исламу", - сказал РИА Новости имам-мухтасиб.Сходы, на которых звучат антимигрантские призывы, по словам Мухутдинова, его прихожан обычно не пугают, но и не находят понимания. Он отметил, что в Подмосковье мусульмане активно участвуют в жизни городов и удивляются, что жители других конфессий "не видят хорошую сторону" того, что они делают.В МСММО, по его словам, входит порядка 27 общин, при этом конфликты на межнациональной и межрелигиозной почве единичны, хотя резонансные случаи, подобные произошедшему в Сергиевом Посаде, естественно, привлекают внимание."При общении с прихожанами, с мусульманами, мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы люди знали, что они в первую очередь верующие, они должны оценивать происходящие события именно с позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не с позиции каких-то других моментов, а именно с позиции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.
https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html
https://ria.ru/20210903/shariatskiy-1748360656.html
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами, россия, бужаниново (деревня)
16:37 15.09.2021
 

Имам Подмосковья высказался о проблеме преступности среди мигрантов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИмам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов
Имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отношение к мигрантам, которые совершили преступление в подмосковной деревне Бужаниново, не должно распространяться на целый народ, к которому они принадлежат, и на их религию, заявил РИА Новости имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области (МСММО) Денис Мухутдинов.
Ранее в понедельник СК РФ сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что общежитие, где жили мигранты и против которого выступали местные жители, будет закрыто.
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"Местных жителей, конечно, можно понять – то, что они недовольны складывающимися обстоятельствами. С другой стороны, на сегодняшний день очень часто, когда происходит нездоровая ситуация, в которой задействованы люди другой национальности, это очень быстро предается огласке и очень негативно воспринимается окружающими. Не стоит забывать, что нет плохих национальностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, в том числе и у других национальностей, есть люди, которые совершают страшные вещи. Это не повод в целом обвинять нацию и относиться негативно к целому народу и, как это часто бывает, относиться негативно и к религии этого народа, к исламу", - сказал РИА Новости имам-мухтасиб.
Сходы, на которых звучат антимигрантские призывы, по словам Мухутдинова, его прихожан обычно не пугают, но и не находят понимания. Он отметил, что в Подмосковье мусульмане активно участвуют в жизни городов и удивляются, что жители других конфессий "не видят хорошую сторону" того, что они делают.
В МСММО, по его словам, входит порядка 27 общин, при этом конфликты на межнациональной и межрелигиозной почве единичны, хотя резонансные случаи, подобные произошедшему в Сергиевом Посаде, естественно, привлекают внимание.
"При общении с прихожанами, с мусульманами, мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы люди знали, что они в первую очередь верующие, они должны оценивать происходящие события именно с позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не с позиции каких-то других моментов, а именно с позиции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.
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Чем "шариатский поселок" под Москвой напугал россиян
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация с нелегальными мигрантамиРоссияБужаниново (деревня)
 
 
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