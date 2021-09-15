https://ria.ru/20210915/migranty-1750144902.html

Песков оценил меры в отношении нелегальных мигрантов

Песков оценил меры в отношении нелегальных мигрантов - РИА Новости, 15.09.2021

Песков оценил меры в отношении нелегальных мигрантов

Нехватка рабочих-мигрантов в целом ряде отраслей является предметом озабоченности кабинета министров, однако меры в отношении нелегальных мигрантов должны... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:43

2021-09-15T12:43

2021-09-15T12:49

общество

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

мигранты

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нехватка рабочих-мигрантов в целом ряде отраслей является предметом озабоченности кабинета министров, однако меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься на постоянной основе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме.Отвечая на вопрос о том, требует ли текущая ситуация особенных отдельных решений на федеральном уровне и будет ли президент давать поручения в этой связи, Песков отметил, что каких-то решений в данном случае не принималось и не обсуждается в данный момент."Опять же это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать", - добавил Песков.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html

https://ria.ru/20210914/migranty-1750021888.html

россия

бужаниново (деревня)

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2021

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общество, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), мигранты, россия, бужаниново (деревня)