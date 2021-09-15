12:43 15.09.2021 (обновлено: 12:49 15.09.2021)
Песков оценил меры в отношении нелегальных мигрантов
Песков: меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoГраждане Таджикистана ожидают вылета в аэропорту Внуково
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нехватка рабочих-мигрантов в целом ряде отраслей является предметом озабоченности кабинета министров, однако меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься на постоянной основе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим. Это первое. Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужны ли какие-то решения по мигрантам в стране на федеральном уровне.
Песков подчеркнул, что абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме.
Отвечая на вопрос о том, требует ли текущая ситуация особенных отдельных решений на федеральном уровне и будет ли президент давать поручения в этой связи, Песков отметил, что каких-то решений в данном случае не принималось и не обсуждается в данный момент.
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"Опять же это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать", - добавил Песков.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.