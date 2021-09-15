https://ria.ru/20210915/krym-1750113060.html
При раскопках в Крыму нашли коллекцию редких древних украшений
При раскопках в Крыму нашли коллекцию редких древних украшений - РИА Новости, 15.09.2021
При раскопках в Крыму нашли коллекцию редких древних украшений
Под Симферополем при раскопках нашли редкую по сохранности коллекцию украшений, об этом сообщил профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:16
2021-09-15T10:16
2021-09-15T12:17
общество
симферополь
крымский федеральный университет
культура
археология
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Под Симферополем при раскопках нашли редкую по сохранности коллекцию украшений, об этом сообщил профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Крымского федерального университета, руководитель экспедиции Игорь Храпунов.Работы велись в могильнике Опушки. Археологи обнаружили ювелирные изделия в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры.Пара серег, три браслета и два нагрудных украшения выполнены в сердоликовом стиле, его особенности — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Украшения, как отметил Храпунов, могли принадлежать высокопоставленным особам. "Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали", — добавил историк.По словам ученого, большинство образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции."Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской", — заключил Храпунов.Археологи также нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку нашей эры.Могильник Опушки находится в центральной части крымских предгорий, в 20 километрах к юго-востоку от Симферополя.
https://ria.ru/20210827/raskopki-1747453508.html
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общество, симферополь, крымский федеральный университет, археология, новости культуры
10:16 15.09.2021 (обновлено: 12:17 15.09.2021)
При раскопках в Крыму нашли коллекцию редких древних украшений
При раскопках под Симферополем нашли редкую по сохранности коллекцию украшений
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости.
Под Симферополем
при раскопках нашли редкую по сохранности коллекцию украшений, об этом сообщил профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Крымского федерального университета
, руководитель экспедиции Игорь Храпунов.
Работы велись в могильнике Опушки. Археологи обнаружили ювелирные изделия в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры.
Пара серег, три браслета и два нагрудных украшения выполнены в сердоликовом стиле, его особенности — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Украшения, как отметил Храпунов, могли принадлежать высокопоставленным особам.
"Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали", — добавил историк.
По словам ученого, большинство образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции.
"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской", — заключил Храпунов.
Археологи также нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку нашей эры.
Могильник Опушки находится в центральной части крымских предгорий, в 20 километрах к юго-востоку от Симферополя.