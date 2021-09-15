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В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы" - РИА Новости, 15.09.2021
В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
Союзники Украины решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T05:27
2021-09-15T09:22
в мире
прага
республика крым
симферополь
сергей лавров
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Союзники Украины решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов."По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" (прошедшего 23 августа саммита. — Прим. ред.) представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились &lt;...&gt; преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", — сказал он в беседе с РИА Новости.По словам Молохова, причиной может быть нахождение в списках украинского сайта "Миротворец" — ресурса, где незаконно размещают личные данные тех, кого Киев считает изменниками родине: жителей Крыма, ДНР, ЛНР и других.В воскресенье в Праге на основании украинского ордера задержали гражданина России Александра Франчетти — активного участника крымских событий марта 2014 года. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания случившегося.
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прага
республика крым
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в мире, прага, республика крым, симферополь, сергей лавров, россия, александр молохов
05:27 15.09.2021 (обновлено: 09:22 15.09.2021)
 
В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"

Юрист Молохов: "Крымская платформа" спланировала преследование участников "Крымской весны"

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Союзники Украины решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов.
"По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" (прошедшего 23 августа саммита. — Прим. ред.) представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились <...> преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Молохова, причиной может быть нахождение в списках украинского сайта "Миротворец" — ресурса, где незаконно размещают личные данные тех, кого Киев считает изменниками родине: жителей Крыма, ДНР, ЛНР и других.
В воскресенье в Праге на основании украинского ордера задержали гражданина России Александра Франчетти — активного участника крымских событий марта 2014 года. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания случившегося.
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Вчера, 14:05
Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину
 
В миреПрагаРеспублика КрымСимферопольСергей ЛавровРоссияАлександр Молохов
 
 
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