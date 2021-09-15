https://ria.ru/20210915/krym-1750098873.html

В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"

В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы" - РИА Новости, 15.09.2021

В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"

Союзники Украины решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T05:27

2021-09-15T05:27

2021-09-15T09:22

в мире

прага

республика крым

симферополь

сергей лавров

россия

александр молохов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746907016_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_8c254db06b0d1d886760d7dc76589739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Союзники Украины решили начать притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Россией, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов."По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" (прошедшего 23 августа саммита. — Прим. ред.) представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились <...> преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны", — сказал он в беседе с РИА Новости.По словам Молохова, причиной может быть нахождение в списках украинского сайта "Миротворец" — ресурса, где незаконно размещают личные данные тех, кого Киев считает изменниками родине: жителей Крыма, ДНР, ЛНР и других.В воскресенье в Праге на основании украинского ордера задержали гражданина России Александра Франчетти — активного участника крымских событий марта 2014 года. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания случившегося.

https://ria.ru/20210914/ekstraditsiya-1750009800.html

прага

республика крым

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, республика крым, симферополь, сергей лавров, россия, александр молохов