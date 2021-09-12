https://ria.ru/20210912/praga-1749764838.html

Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии

Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии - РИА Новости, 12.09.2021

Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина России в Праге, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:30

2021-09-12T18:30

2021-09-12T19:27

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина России в Праге, сообщило ведомство на своем сайте.О задержании россиянина в аэропорту чешской столицы на основании международного ордера, выданного Украиной, РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.По данным Александра Молохова, руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте, речь идет об одном из участников событий "Крымской весны" Александре Франчетти.По словам собеседника агентства, мужчине "грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть".

https://ria.ru/20210621/zaderzhaniya-1737895397.html

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2021

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в мире, прага, россия, украина, чехия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)