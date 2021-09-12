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Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии
Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии - РИА Новости, 12.09.2021
Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина России в Праге, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:30
2021-09-12T19:27
в мире
прага
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чехия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина России в Праге, сообщило ведомство на своем сайте.О задержании россиянина в аэропорту чешской столицы на основании международного ордера, выданного Украиной, РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.По данным Александра Молохова, руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте, речь идет об одном из участников событий "Крымской весны" Александре Франчетти.По словам собеседника агентства, мужчине "грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть".
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в мире, прага, россия, украина, чехия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
18:30 12.09.2021 (обновлено: 19:27 12.09.2021)
 
Бастрыкин поручил проверить основания задержания россиянина в Чехии

Глава СК поручил изучить причины задержания российского гражданина в аэропорту Праги

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина России в Праге, сообщило ведомство на своем сайте.

"В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства".

Следственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет
О задержании россиянина в аэропорту чешской столицы на основании международного ордера, выданного Украиной, РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик.
По данным Александра Молохова, руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте, речь идет об одном из участников событий "Крымской весны" Александре Франчетти.
По словам собеседника агентства, мужчине "грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть".
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В миреПрагаРоссияУкраинаЧехияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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