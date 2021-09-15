Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги
С.–ПEТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут направлены на строительство дорожной инфраструктуры Всеволожского района, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с жителями района.
По его словам, средства будут направлены на строительство развязки Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино.
"Мы полностью рассчитали все необходимые затраты и направили заявки в федеральные ведомства. Эти деньги будут направлены на решение самых острых вопросов именно Всеволожского района", — сказал глава региона.
Кроме того, Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся важные социальные объекты на территориях интенсивной застройки — школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор также сообщил сроки завершения самых ожидаемых объектов. Также на встрече поднимался не менее важный вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района. Здесь губернатор упомянул о проекте "Команда под ключ", в рамках которого в новые школы приходят сразу все необходимы педагоги одной командой.
"Область взяла на себя обязательство уйти от вторых смен в школах к 2025 году. С каждым новым вводом школы мы все ближе к этой цели", — напомнил Александр Дрозденко.