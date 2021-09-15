https://ria.ru/20210915/kredit-1750140416.html

Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги

Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги - РИА Новости, 15.09.2021

Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги

Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:25

2021-09-15T12:25

2021-09-15T12:25

ленинградская область

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут направлены на строительство дорожной инфраструктуры Всеволожского района, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с жителями района.По его словам, средства будут направлены на строительство развязки Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино.Кроме того, Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся важные социальные объекты на территориях интенсивной застройки — школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор также сообщил сроки завершения самых ожидаемых объектов. Также на встрече поднимался не менее важный вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района. Здесь губернатор упомянул о проекте "Команда под ключ", в рамках которого в новые школы приходят сразу все необходимы педагоги одной командой.

https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко