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Ленинградская область
https://ria.ru/20210915/kredit-1750140416.html
Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги
Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги - РИА Новости, 15.09.2021
Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги
Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:25
2021-09-15T12:25
ленинградская область
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут направлены на строительство дорожной инфраструктуры Всеволожского района, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с жителями района.По его словам, средства будут направлены на строительство развязки Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино.Кроме того, Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся важные социальные объекты на территориях интенсивной застройки — школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор также сообщил сроки завершения самых ожидаемых объектов. Также на встрече поднимался не менее важный вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района. Здесь губернатор упомянул о проекте "Команда под ключ", в рамках которого в новые школы приходят сразу все необходимы педагоги одной командой.
https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html
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ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко
12:25 15.09.2021
 

Ленобласть запросила инфраструктурный кредит на новые дороги

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.–ПEТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области подали заявку на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 8,5 миллиарда рублей; в случае одобрения, эти средства будут направлены на строительство дорожной инфраструктуры Всеволожского района, сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с жителями района.
По его словам, средства будут направлены на строительство развязки Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе и на строительство транспортного обхода Мурино.
"Мы полностью рассчитали все необходимые затраты и направили заявки в федеральные ведомства. Эти деньги будут направлены на решение самых острых вопросов именно Всеволожского района", — сказал глава региона.
Кроме того, Дрозденко рассказал, на какой стадии строительства находятся важные социальные объекты на территориях интенсивной застройки — школы, детские сады, поликлиника, амбулатории, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор также сообщил сроки завершения самых ожидаемых объектов. Также на встрече поднимался не менее важный вопрос обеспеченности педагогическими кадрами школ Всеволожского района. Здесь губернатор упомянул о проекте "Команда под ключ", в рамках которого в новые школы приходят сразу все необходимы педагоги одной командой.
"Область взяла на себя обязательство уйти от вторых смен в школах к 2025 году. С каждым новым вводом школы мы все ближе к этой цели", — напомнил Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:30Ленинградская область
Дрозденко: Ленинградской агломерации необходимо развитие транспорта
 
Ленинградская областьЛенинградская областьВсеволожский районАлександр Дрозденко
 
 
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