https://ria.ru/20210915/koloniya-1750196313.html
В Ангарске осужденный ранил сотрудника колонии
В Ангарске осужденный ранил сотрудника колонии - РИА Новости, 15.09.2021
В Ангарске осужденный ранил сотрудника колонии
Осужденный со спины ударил заточкой сотрудника исправительной колонии №2 в Ангарске, его жизни ничто не угрожает, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:51
2021-09-15T16:51
2021-09-15T16:51
происшествия
иркутская область
ангарск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Осужденный со спины ударил заточкой сотрудника исправительной колонии №2 в Ангарске, его жизни ничто не угрожает, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСИН по Иркутской области.По информации ведомства, в среду около 11 утра сотрудник отдела безопасности проверял по отрядам выполнение осужденными распорядка дня. При выходе из локального участка на сотрудника со спины напал один из осужденных и нанес удар "заточенной металлической пластиной". Сотруднику оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает."На место происшествия прибыли сотрудники ГУФСИН России по Иркутской области. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время обстановка в учреждении контролируется, распорядок дня соблюдается", - говорится в сообщении.Ранее, 3 сентября, в ИК-2 четверо осужденных совершили нападение на сотрудника, пытавшегося пресечь нарушение осужденными установленного порядка отбывания наказания. В отношении осужденных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), они находятся в следственном изоляторе.
https://ria.ru/20210915/koloniya-1750190765.html
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происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В Ангарске осужденный ранил сотрудника колонии
Осужденный ударил заточкой сотрудника колонии №2 в Ангарске