Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/koloniya-1748826278.html
В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии
В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии - РИА Новости, 06.09.2021
В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии
Осужденные напали на сотрудника колонии в Ангарске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:50
2021-09-06T10:50
происшествия
иркутская область
ангарск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Осужденные напали на сотрудника колонии в Ангарске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По версии следствия, днём 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация о том, что осужденный незаконно находится на территории, огораживающей жилую зону и больницу ИК-2 в Иркутской области. Инспектор ФСИН направился на место и задержал того в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осужденных "подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие", отмечается в релизе."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении.Следователями установлены все лица, напавшие на сотрудника колонии. Проводятся необходимые следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/ranenyy-1748771830.html
иркутская область
ангарск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
10:50 06.09.2021
 
В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии

СК: в Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Осужденные напали на сотрудника колонии в Ангарске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, днём 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация о том, что осужденный незаконно находится на территории, огораживающей жилую зону и больницу ИК-2 в Иркутской области. Инспектор ФСИН направился на место и задержал того в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осужденных "подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие", отмечается в релизе.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 16:45В России
Врачи сообщили о состоянии одного из пострадавших в хабаровской колонии
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении.
Следователями установлены все лица, напавшие на сотрудника колонии. Проводятся необходимые следственные действия.
 
ПроисшествияИркутская областьАнгарскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния