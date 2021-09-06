https://ria.ru/20210906/koloniya-1748826278.html

В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии

В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии - РИА Новости, 06.09.2021

В Ангарске осужденные напали на сотрудника колонии

Осужденные напали на сотрудника колонии в Ангарске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:50

2021-09-06T10:50

2021-09-06T10:50

происшествия

иркутская область

ангарск

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Осужденные напали на сотрудника колонии в Ангарске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По версии следствия, днём 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация о том, что осужденный незаконно находится на территории, огораживающей жилую зону и больницу ИК-2 в Иркутской области. Инспектор ФСИН направился на место и задержал того в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осужденных "подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие", отмечается в релизе."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении.Следователями установлены все лица, напавшие на сотрудника колонии. Проводятся необходимые следственные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/ranenyy-1748771830.html

иркутская область

ангарск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия